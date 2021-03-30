Людмила Гурченко и ее любимые мужчины

10 лет назад, 30 марта 2011 года, ушла из жизни великая актриса Людмила Гурченко. Судьба наградила ее талантом, но артистке дико не везло в любви. Гурченко впускала в свою жизнь мужчин, меняла мужей, но так и не смогла наладить отношения с единственной дочерью.

Людмилой Марковной восхищались, ей подражали, завидовали и любили. Она посвятила свою жизнь искусству, а ушла, как и хотела, на руках у любимого мужчины — счастливой и любимой. Как Людмила Гурченко жила свою непростую и яркую жизнь, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

Светлая память!

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