Все на юг! Лобода, Королева и другие звезды открыли пляжный сезон

Они отдыхают круглый год. Вот и на старте весны, когда остальные россияне только садятся на диету ради летнего отпуска, они вовсю зажигали на курортах.

Египет

От 300 тыс. руб. за 2 недели

В Шарм-эль-Шейхе сейчас температура воздуха +32, воды +24. В Красном море уже искупались Анна Семенович, Елена Летучая, Дана Борисова с дочерью. Самый бюджетный звездный отдых выбрала Борисова — за 10 дней отдыха с ребенком и собакой (за зверюшку доплата €7 в сутки) телеведущая отдала 130 тыс. руб. в отеле «все включено». Сервисом Дана недовольна: пляжные полотенца выдают один раз на весь отдых, номера ужасные, дверной замок не работает.

ОАЭ

От 70 тыс. руб. в сутки

Лиза Арзамасова прилетала в Эмираты на пару дней с мужем Ильей Авербухом отметить свой день рождения. Сняли шикарнейший отель и успели много: загорали и купались (воздух +31, вода +24), гоняли на внедорожниках по пустыне, катались на воздушном шаре.

А вот Светлана Лобода в Дубае прилетает к дочкам после съемок и концертов в Москве. Семья отдыхает под солнышком с зимы. Здесь же обосновалась Виктория Лопырева с сыном, на днях к ней прилетала подруга Нюша с дочкой — все вместе они побывали в огромном парке развлечений.

Мальдивы

От 50 тыс. руб. в сутки

Наташа Королева с мужем Тарзаном совместила романтический отдых на островах гулянкой на свадебной церемонии друзей. От палящего солнца днем певица пряталась, купаясь в рубашках с длинными рукавами. Воздух и вода на Мальдивах сейчас обжигают: +30 и +29 соответственно.

Сочи

От 15 тыс. руб. в сутки

Но есть и исключения: жарким заморским морям Ольга Орлова предпочла баню с бассейном на горнолыжном курорте Красная Поляна. В Сочи певица прилетала с подругой Ксенией Бородиной праздновать ее день рождения. Кстати, Бородина в марте уже успела слетать в Сочи еще раз — погулять и послушать лекции психолога Людмилы Петрановской о возрастных кризисах у детей и подростков.

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