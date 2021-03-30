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Как живут вдовец, дочь и внучки Людмилы Гурченко спустя 10 лет после ее смерти

Людмила Гурченко жила небогато, но со вкусом.

Как живут вдовец, дочь и внучки Людмилы Гурченко спустя 10 лет после ее смерти
Людмила Гурченко. Фото: Persona Stars

На Новодевичьем кладбище 30 марта собрались родственники и поклонники Людмилы Гурченко. А вечером в Доме актера прошел вечер памяти — в этот день 10 лет назад ее не стало. Рассказываем, как хранят память об артистке ее близкие.

Вдовец

Сенин был на 26 лет моложе Гурченко, но она иногда называла мужа папой. А он ее - Люсей. Фото
Сенин был на 26 лет моложе Гурченко, но она иногда называла мужа папой. А он ее — Люсей. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Людмила Гурченко прожила со своим шестым мужем, продюсером Сергеем Сениным, 18 лет. После смерти актрисы в квартире, где жила пара, вдовец открыл музей. Случилось это не сразу, а пять лет назад. Сначала Сенин привлек экспертов для оценки ценности предполагаемых экспонатов, договорился по вопросам наследства с дочкой Людмилы Марковны — Мария Королева тогда была жива.

В результате переговоров дочери Гурченко отошла дача артистки в Подмосковье, также Сенин взял кредит в 5 млн рублей, чтобы до конца рассчитаться с Марией и получить полное право на квартиру в центре Москвы. Теперь на шестом этаже в доме 11/13 в Трехпрудном переулке работает музей-мастерская Гурченко. Попасть на экскурсию можно, записавшись по телефону через соцсети.

Что же хранится в коллекции музея Гурченко? Искусствоведы говорят, что у Людмилы Марковны был дар видеть уникальные вещи. Она собрала самую большую в стране коллекцию вещей из уранового стекла, а также фарфор, керамику, украшения, подарки от знаменитых людей. А еще больше 200 нарядов, многие из которых Гурченко сшила сама. «Без Люсиных доработок не оставались и известные кутюрье, включая ее любимого Кавалли.

Там пришьет воротник, здесь поменяет пуговицы, кружевной пластрон прикрепит, на рукава придумает манжеты», — рассказывает Сенин. Гурченко была рукодельницей — она и мебель сама обивала, и шторы шила, а к ним подушки. Шила Людмила Марковна в кровати. «Лежание было ее самым любимым занятием», — вспоминает вдовец.

Свой последний наряд, в котором ее и похоронили, Гурченко сшила из тюля цвета шампань, украсив бисером. Надела это платье лишь однажды — на фестиваль в Выборге, после чего решила переделать платье.

В феврале 2011-го Гурченко сломала ногу на прогулке у своего дома в центре Москвы, где прожила больше 20 лет. Актриса попала в больницу — там и закончила расшивать платье. У артистки был перелом проксимального отдела бедра. Упала она из-за нечищеных дорожек у дома.

Утром 30 марта вскоре после выписки из больницы Гурченко получила финальный сценарий фильма «Я легенда» и села пить чай с мужем. Вдруг Людмиле Марковне стало плохо. Сенин позвонил в скорую, но спасти Гурченко не удалось. Смерть от сердечной недостаточности была практически мгновенной. На столе осталась половинка ее любимого бутерброда с хлебом, сыром и маслом. Ей было 75.

Внучка и правнучка

Дочь артистки Мария (слева), внучка Елена и правнучка Таисия. 2013 год. Фото
Дочь артистки Мария (слева), внучка Елена и правнучка Таисия. 2013 год. Фото: globallookpress.com

Единственная дочь звезды, 58-летняя Мария Королева, умерла почти четыре года назад, но род Гурченко продолжается — у артистки остались внучка и правнучка. 37-летняя Елена Королева воспитывает дочь — 13-летнюю Таисию. Елена не замужем, живет с дочерью в трешке, где одну из комнат занимает ее отец. После смерти Марии ее недвижимость по закону поделили пополам между вдовцом и дочкой. Елена с этим не согласна и в судебных процессах пытается вернуть себе все бабушкино и мамино имущество.

В разговоре с «Телепрограммой» Елена Королева рассказала, как бережет имущество бабушки:

«На даче ничего не тронуто, все как было при ней. Дом сохранил дух Люси. Есть ее сервиз, платья, кассеты с фильмами, распечатки сценариев с ее пометками. Камин, статуэтки… Этот дом уже как музей. Буду надеяться, что он им и станет в свое время.

Когда я ночевала там, то слышала, как по ночам в доме скрипят половицы… Мне даже показалось, что Люся как бы дает знать, что это ее место и она против ночевок. Это, кстати, подтверждали и знакомые, которые присматривают за домом. Вот такая история».

Речь идет о даче в Наро-Фоминском районе Подмосковья, которую Людмила Марковна купила на гонорары. Жила она небогато, но «со вкусом и стилем». Поэтому и мебель в ее доме раритетная, и посуда красивая — настоящий музей. А сама Людмила Гурченко за несколько дней до смерти попросила журналистов: «Будете писать статью, учтите одно мое пожелание. Не пишите слова «великая», «прекрасная», «любимая миллионами», «заслуженная», «необыкновенная». Напишите просто — Людмила Гурченко. Не люблю я весь этот пафос…»

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