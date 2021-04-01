Лазарев, Дроздова и другие звезды, родившиеся в День смеха

День смеха или День дурака: по-разному называют 1 апреля, когда принято разыгрывать всех вокруг и никому не верить. А некоторым особенно подфартило — их день рождения совпадает с праздником юмора. Каждый год они ждут поздравлений с опаской: а вдруг опять подвох?

Марюс Вайсберг

Не слишком общительный литовец, режиссер пародийных комедий («Ржевский против Наполеона», «Бабушка легкого поведения») тоже родился 1 апреля. И поскольку дружит со многими комиками, разумеется, частенько становится объектом розыгрышей. Но распространяться на эту тему не очень любит. Зато за него охотно говорит Владимир Зеленский — ныне президент Украины, а до того — актер комедий Вайсберга и его хороший друг.

— Для меня 1 апреля — это действительно праздник, ведь в этот день родились сразу два моих друга — актер нашей студии Мика Фаталов и Марюс Вайсберг,

режиссер наших комедий, — объясняет Зеленский. — Поэтому Днем дурака я этот день точно назвать не могу — друзья обидятся, а вот Днем юмора — в самый раз. Что касается розыгрышей, в нашем коллективе разыгрывают всех, но чаще всего меня, потому что ребята знают, что я на них не обижаюсь, мне весело, поэтому всячески надо мной издеваются, бессовестные.

Сергей Лазарев

«Все мои дни рождения проходили с шутками-прибаутками, розыгрышами, которые я сам же и устраивал, — рассказывает актер. — Я вообще всегда считал, что день рождения нужно устраивать не столько для себя, сколько для родных и друзей, чтобы им весело было».

Но однажды на гастролях Лазареву организовали такой розыгрыш, что он чуть не поседел, опоздав на самолет.

«В день отъезда мы с моим директором вышли из гостиницы, сели в предоставленную организаторами машину и отправились в аэропорт, — рассказывал Сергей. — В дороге водитель вел себя неадекватно: остановился, чтобы купить себе кофе, и погнался с битой в руках за какими-то детьми, которые его дразнили. Мы ему кричим: «Как бы в аэропорт не опоздать!» Поехали дальше. Тут он взял и подрезал черный «Порше», в котором сидели четыре амбала. Те разозлились, прижали нас к обочине, схватили нашего водителя и привязали к дереву.

Один из четверых, с цветком на пиджаке, сел к нам в машину. Оказалось, ребята ехали на свадьбу, а он — жених. Мы его уговариваем: мол, водитель странный, но не нужно его убивать! Тут белый лимузин подъезжает — из него невеста выскакивает. Она к нам в машину влезла: «Что происходит? Зачем остановились? Это плохая примета!» Узнала меня, заулыбалась: «Садитесь в мою машину, я вас в аэропорт подброшу!»

Мы согласились. Едем, смеемся над произошедшим. Вдруг машина останавливается у ресторана. Толпа, гармошки, цыгане песни поют. Я выхожу, меня обступают. «Вот он, наш женишок дорогой!» — кричат. Пытаюсь оправдаться: «Да я не жених!» Бесполезно. Толкают к невесте, кричат: «Горько!» Тут жених взбешенный подбегает, рубашку на себе яростно рвет! А на груди надпись: «Вас разыграла программа «Вечерний Киев». Я так хохотал!»

Ольга Дроздова

Жена Дмитрия Певцова икать от испуга в свой день рождения не любит. Поэтому просит друзей и знакомых 1 апреля обойтись без шокирующих сюрпризов. Как считает Ольга, жизнь актеров и так наполнена приключениями и эмоциями — усугублять не стоит. Зато сама, когда собирает гостей на свой день рождения, всегда устраивает сюрпризы со смыслом. К примеру, отдельно друг от друга зовет поругавшихся людей, которые долгое время не общались. А за праздничным столом у Дроздовой они забывают старые обиды.

Марина Яковлева

Звезда фильмов «Раз, два — горе не беда!» и «Сашка» Марина Яковлева уже свыклась, что 1 апреля кто-то норовит ее разыграть. Поэтому всерьез к событию почти не относится.

— День смеха не воспринимаю никак, — говорит она. — Наверное, это пошло со школы. Как-то радостная пришла и объявила: «А у меня сегодня праздник!» Одноклассник Юра Кычаков засомневался: «Да ладно! В День дурака родилась». И, видимо, захотел преподнести подарок — заехал камнем по голове. Славу богу, он был маленьким. Стало обидно: лучше бы, как обычно, за волосы дернул. Позже, уже в сознательной жизни, коллеги в этот день звонили и пытались меня надуть разными голосами. Как-то даже Брежневым представились. Правда, в конце всегда кололись и признавались, кто они.

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