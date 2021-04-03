Яркие церемонии «Оскара»: Лорен с жестом «божечки» и Тейлор в платье Dior

Американские киноакадемики 25 апреля в очередной раз распределят статуэтки премии «Оскар» между лучшими фильмами, мультфильмами, режиссерами, актерами и т. д. В ожидании церемонии «Телепрограмма» предлагает поностальгировать и вспомнить, как это было раньше.

1935

За четыре года до выхода «Унесенных ветром» американский актер Кларк Гейбл, который сыграет в этой мелодраме одну из лучших своих ролей, получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Это случилось однажды ночью». В букете цветов звезда Голливуда смотрится словно в декорациях новой картины.

1954

Собравший все мыслимые музыкальные премии мира Фрэнк Синатра выглядит слегка растерянным, хотя в кино реализовал себя более чем успешно. Эту награду он получил за лучшую роль второго плана в военной драме «Отныне и вовеки» про Перл-Харбор. Артист сыграл рядового американской армии. Перед этим Синатра пережил развод, разрыв контрактов и потерю голоса.

1955

Марлон Брандо (слева) борется за «Оскар» с комиком и ведущим церемонии Бобом Хоупом. Конечно, он ему не соперник: актер в тот день получил статуэтку за картину «В порту».

1961

Неподражаемая Элизабет Тейлор в платье Dior с муслиновым топом и расшитой цветами юбкой из фая получила заветную статуэтку за драму «Баттерфилд, 8».

1962

Обворожительная итальянка Софи Лорен исполняет жест «божечки» на фоне награды за военную драму «Чочара». Это первый «Оскар», который вручили зарубежной картине.