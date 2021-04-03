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Яркие церемонии «Оскара»: Лорен с жестом «божечки» и Тейлор в платье Dior

Вспоминаем, как проходили церемонии вручения самой престижной кинопремии мира.

Яркие церемонии «Оскара»: Лорен с жестом «божечки» и Тейлор в платье Dior
Фото: globallookpress

Американские киноакадемики 25 апреля в очередной раз распределят статуэтки премии «Оскар» между лучшими фильмами, мультфильмами, режиссерами, актерами и т. д. В ожидании церемонии «Телепрограмма» предлагает поностальгировать и вспомнить, как это было раньше.

1935

За четыре года до выхода «Унесенных ветром» американский актер Кларк Гейбл, который сыграет в этой мелодраме одну из лучших своих ролей, получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Это случилось однажды ночью». В букете цветов звезда Голливуда смотрится словно в декорациях новой картины.

Фото: globallookpress

1954

Собравший все мыслимые музыкальные премии мира Фрэнк Синатра выглядит слегка растерянным, хотя в кино реализовал себя более чем успешно. Эту награду он получил за лучшую роль второго плана в военной драме «Отныне и вовеки» про Перл-Харбор. Артист сыграл рядового американской армии. Перед этим Синатра пережил развод, разрыв контрактов и потерю голоса.

Фото: globallookpress

1955

Марлон Брандо (слева) борется за «Оскар» с комиком и ведущим церемонии Бобом Хоупом. Конечно, он ему не соперник: актер в тот день получил статуэтку за картину «В порту».

Фото: globallookpress

1961

Неподражаемая Элизабет Тейлор в платье Dior с муслиновым топом и расшитой цветами юбкой из фая получила заветную статуэтку за драму «Баттерфилд, 8».

Фото: globallookpress

1962

Обворожительная итальянка Софи Лорен исполняет жест «божечки» на фоне награды за военную драму «Чочара». Это первый «Оскар», который вручили зарубежной картине.

Фото: globallookpress

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