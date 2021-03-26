«Это абсолютно правдивая история»: Марк Рудинштейн – об участии Цивина и Дрожжиной в продаже квартиры Лидии Смирновой

Дело юриста Михаила Цивина и его жены — актрисы, Натальи Дрожжиной, обвиненных в присвоении имущества народного артиста СССР Алексея Баталова, продолжает обрастать новыми подробностями. На этот раз пару подозревают в причастности к афере с квартирой Лидии Смирновой, ушедшей из жизни в 2007 году.

Сестра актрисы Наталья Смирнова-Ткаченко утверждает, что ее квартира в элитном доме на Котельнической набережной досталась внучатой племяннице Марине. Последние годы она ухаживала за Лидией Смирновой, а после ее ухода из жизни продала апартаменты. Причем деньги от продажи элитной недвижимости достались Цивину и Дрожжиной. По словам Натальи Смирновой, супруги дружили с Лидией Смирновой, и даже ходили к ней в гости. Теперь же Наталья Смирнова-Ткаченко хочет вернуть квартиру обратно, но сделать это будет нелегко.

За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к известному продюсеру, основателю кинофестиваля «Кинотавр» Марку Рудинштейну.

«Это абсолютно правдивая история, — пояснил Марк Григорьевич. — И по мере продолжения всей этой шумихи такие истории будут накапливаться. Цивин и Дрожжина влезли в Гильдию актеров, где получали все необходимые сведения и действовали по своему плану».

— Они действительно были знакомы с Лидией Смирновой?

-Да. Я не подпускал Дрожжину и Цивина на «Кинотавр», но на другие фестивали они проникали. Так как я ходил на все кинематографические торжества, я их видел. И однажды я заметил эту пару в первом ряду, рядом с Лидией Смирновой. Они вообще всегда занимали это место, но теперь не будут сидеть в первом ряду. Самое главное уже произошло – мы видели Цивина и Дрожжину за решеткой.

Но я бы сказал: «Отпустите их, но, конечно, отобрав все, что они наворовали, пусть ходят между нами». Они будут нерукопожатные, никуда не приглашаемые, портреты (на прощаниях со знаменитостями — прим. ред) не носящие… Цивина и Дрожжину не будут никуда звать, и они помрут от тоски. А сейчас мы создаем этой паре, которая всех оскорбляет, рекламу.

Чтобы получить столько квартир, нужно, безусловно, иметь талант. Существует даже такая шутка: «Страшно не умереть, страшно, что у твоего гроба будет стоять Дрожжина». В кого бы вы ни ткнули из умирающих стариков, рядом вы всегда найдете Цивина и Дрожжину. Помимо Смирновой, у них были тысячи контактов.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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