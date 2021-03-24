Три скандала и одна помолвка: кто такая Каролина Готье и почему о ней все говорят

Каролина Готье в очередной раз дала повод для новостей. На этот раз против светской львицы выступила курьер, которая смогла доказать, что Готье – «самая настоящая хабалка».

Teleprogramma.pro решила собрать факты, которые известны о Каролине.

Откуда родом?

Каролина Готье родилась в Сочи, в 1995 году. В апреле ей исполнится 26 лет. Светская львица не раз заявляла, что является дочерью миллиардера, но кто именно ее отец – скрывает.

Это далеко не единственная интересная подробность ее биографии. Карина — не только дочь богатых родителей, но и потомственная графиня. Она настаивает, что знает своих предков до 16-го колена, а сама является графиней в 12-м поколении. Ее род берет свое начало от Игнатьевых. Так это или нет – никто не проверял, тем более сословная разница давно не имеет никакого значения.

По словам самой Каролины, после школы она отправилась учиться за границу, в Оксфорд. Но закончила ли девушка престижное учебное заведение и какой специальностью там овладела – тайна. В ближайшие планы светской львицы входит обучение в Гарварде и развитие музыкальной карьеры – Готье хотела бы видеть себя на сцене в свете софитов.

Деньги: дома на Рублевке и личный автопарк

Версия о том, что Каролина родилась и выросла в состоятельной семье, подтверждается только частично. Девушка рассказывает про личный автопарк дорогих автомобилей, квартиры в Москве и большой загородный дом на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье.

Туда Готье наведывается на выходные и наслаждается покоем. Как-то в программе «На самом деле» она продемонстрировала роскошные интерьеры своего жилища. По словам девушки, мебель и декор дома обошлись ей в десятки миллионов рублей. Только кровать стоила 250 тысяч рублей.

Личная жизнь: два скандала и одна помолвка

Каролина долгое время встречалась с промоутером столичного ночного клуба Акбаром Юсуповым. Но в 2019 году подруга светской львицы увидела парня, целующимся с 54-летней бизнес-леди. В эфире Первого канала молодые люди встретились в студии «На самом деле» и долго выясняли отношения.

Парень настаивал, что между ним и взрослой женщиной исключительно деловые отношения, но детектор лжи указал на обратное. Открытие не стало поводом для расставания пары, Каролина и Акбар сохранили отношения и уже в начале 2020 года вновь «порадовали» страну новым скандалом.

На этот раз продавщица супермаркета Елена Жумига публично призналась, что вот уже восемь лет воспитывает тайного ребенка бизнесмена Акбара Юсупова. Раскрыть тайну она решилась после того, как мужчина наотрез отказался платить алименты на содержание ребенка.

Но и это не стало поводом для ссоры. Судя по Instagram Готье, она решила связать свою судьбу с Юсуповым. В начале января 2021 года девушка поделилась кадрами со сватовства, на которых был отмечен Акбар Юсупов. Пользователи поспешили поделиться своим мнением в комментариях под семейными снимками. Многие обратили внимание, что наряды родителей никак не тянут на луки миллиардов.

А жениху посоветовали «скорее бежать от этой барышни». Причины для этого есть. В Интернете без труда можно найти информацию, что Каролина вовсе не родилась с золотой ложкой во рту, а добилась всего сама. Правда заниматься ей приходилось эскортом.

Другие уверены, что девушка зарабатывает на ток-шоу и скандальных историях. Сама она постит в соцсети кадры из программ и, судя по всему, довольна произведенным эффектом.

«Голубая кровь»

Готье старается не обращать внимания на подобные выпады, да и на людей в целом.

Графиня уверяет, что не работала в жизни ни одного дня, а тратит свое время исключительно на саморазвитие и образование. С этой целью она часто ходит на выставки, в музеи и театры.

А тех, кому приходится ходить на работу, считает себе не ровней.

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