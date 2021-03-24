«Параноидальный бред»: психолог и адвокат увидели угрозу семье Децла от маньяка-преследователя

А адвокат Жанна Моргулис объяснила, есть ли в действиях навязчивого мужчины состав преступления.

Вот уже два года семью покойного Кирилла Толмацкого (Децла) преследует странный мужчина по имени Виктор. Он пишет в соцсетях маме Децла Ирине, его вдове Юлии и сыну Тони странные сообщения, предлагает интимные услуги.

Периодически делает снимки рядом домами, где живет семья. Найти управу на преследователя не получается: словам он не внемлет, а обращаться в полицию Ирина Толмацкая пока не хочет, она полагает, что у Виктора проблемы со здоровьем.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у психолога Алены Третьяковой, насколько может быть опасен преследователь и есть ли угроза семье Децла.

«Сразу оговорюсь, что заочно трудно ставить диагнозы. Но описанная ситуация похожа на параноидальный бред. Скорее всего, у человека есть определенные психические расстройства. Возможно, он смелый только в виртуальном пространстве, но нет никаких гарантий, что неадекватное поведение не перейдет в реальную плоскость», — рассуждает эксперт.

Она допускает, что подобное расстройство может перерасти в шизофрению, тогда человек становится опасен для окружающих.

«Если он контактен и не создает угрозы, то можно попробовать вступить с ним в реальный диалог. Но ни в коем случае не встречаться один на один, не приглашать к себе домой. Попробовать убедить его обратиться к психиатру. В целом, я бы подумала о необходимости обратиться в полицию. Игнорирование может перейти в какую-то агрессивную стадию».

Адвокат Жанна Маргулис соглашается, что в подобных ситуациях лучше действовать в рамках правового поля. Можно сколько угодно дискутировать и обсуждать сложившуюся ситуацию, но она не решится, пока не будут предприняты какие-то шаги.

«Чтобы определить есть ли в действиях мужчины состав преступления или правонарушения, попадающие под санкции КоАП, необходимо провести проверку. Для этого женщинам стоит обратиться в полицию, так как без заявления инициировать разбирательство невозможно. В ходе проверки полицейские установят мотив мужчины: зачем он это делает? Принял на грудь и решил пошалить? Действительно влюблен сразу в двух женщин? Может ему требуется помощь медиков? Или он это делает сам не зная почему? В любом случае, дискутировать можно долго, но это ни к чему не приведет, если женщины не напишут заявление в компетентные органы».

Справка Teleprogramma.pro

Жанна Моргулис, адвокат

Образование высшее, юридический факультет ГСГУ. Опыт работы с 1997 года. Адвокат с 2004 года.

Алена Третьякова, практикующий психолог, эксперт в области семейной психологии

Образование — Психологическое консультирование — Российский университет дружбы народов. Международный институт практической психологии: «Психология современной семьи» — Тренерский курс женской школы «Миламар». Школа психологического мастерства, курс Экспресс-коррекция психосоматических расстройств. RPT — 1 уровень. Институт Ошо Сатори, курс для ведущих Ошо медитаций. Западная астрология (в настоящее время продолжаю обучение в школе Астрологии Павла Андреева). Более 5 лет практики.

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