Что известно об Анне Маковской, которой приписывают роман с Давидом Манукяном

Рэпера и блогера Давида Манукяна (он же Дава) заподозрили в новом романе. Предполагается, что возлюбленной Давы стала его помощница Анна Маковская. Однако пока информация не получила подтверждения.

Кого увидели в постели Давы

Подозрение на Анну Маковскую пало не просто так. Когда Дава записывал сторис для своего Инстаграма, бдительные подписчики заметили сзади него большую двуспальную кровать. А на ней лежала девушка. Ее изображение мелькнуло буквально на секунду. Но и этого хватило, чтобы внимательно рассмотреть предполагаемую пассию Давы, напоминающую Маковскую.

По слухам, Анна начала встречаться с Давидом Манукяном еще во время его романа с Ольгой Бузовой. Кстати, именно она и дала прессе комментарии о разрыве пары.

Когда Ольга начала изливать душу перед своей многочисленной аудиторией о финале своей лав-стори, а также об избиениях и изменах со стороны Давы, Анна ответила, что Давид не комментирует свои личные отношения, а живет своей жизнью. Что он очень занят на проекте «Танцы со звездами». И пусть все идет своим чередом.

А на просьбу прокомментировать слова мамы Давида, назвавшей Ольгу алкоголичкой, в комментариях СМИ Анна отметила, что ничего не знает об инциденте. И вообще об этом скандале лучше подумать пресс-службе Ольги Бузовой.

Дава — Анне: «Люди приходят и уходят. А ты рядом»

В кулуарах поговаривают, что в отличие от Ольги Анна очень нравится маме Давы. Она считает предполагаемую возлюбленную блогера красивой, умной и доброй девушкой. И похоже, так же считает и сам Манукян.

И Дава, и Анна не скупятся на похвалы друг друга у себя в соцсетях. Так, Анна поздравила своего начальника с днем рождения, пожелав ему оставаться таким же добрым и простым. Дава же поблагодарил девушку очень теплыми словами: «Спасибо тебе большое. Всегда рядом. Люди приходят и уходят. А ты всегда рядом. Лучшая»

Поклонники Манукяна предполагают, что сейчас Дава и Анна находятся вместе в Новосибирске. По крайней мере, такой вывод они сделали, увидев похожие зеркала в их сторис.

Что скажет Инстаграм об Анне Маковской

На кого же Давид Манукян предположительно променял Ольгу Бузову? Об Анне Маковской практически нет никакой информации, хотя многое о характере девушки может сказать ее Инстаграм. У нее 33 000 подписчиков. В отличие от Бузовой, посты Анна публикует нечасто.

Последние несколько постов посвящены творчеству Давы. На нескольких снимках Анны в Инстаграме Дава находится в компании Филиппа Киркорова. Вот они пришли на шоу «Вечерний Ургант», вот еще вместе с Яной Рудковской и Ольгой Бузовой снялись в рекламе, а здесь запечатлены в общей теплой компании.

Анна не делится с подписчиками горячими фото. Из одежды Маковская предпочитает толстовки и джинсы, любит носить темные очки.

Судя по фото в Инстаграме, Анна Маковская родом из Беларуси. Многие ее снимки 2017 года указывают именно эту геолокацию. Также по снимкам можно понять, что у Анны хорошие отношения с братом. А еще она очень любит путешествовать.

Кстати, первый пост Анны в Инстаграме датирован 2015 годом. Действительно ли Даву и Анну связывают не только рабочие отношения, мы узнаем позже.

А пока же Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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