Сколько за свои дни рождения заплатили Ивлеева, Бородина и другие звезды

30-летие Насти Ивлеевой — от 8 млн руб.

Пожалуй, самой шикарной светской вечеринкой за последнее время стало празднование юбилея Анастасии Ивлеевой. Блогер и ведущая «Орла и решки», которой 8 марта исполнилось 30 лет, устроила гулянку, где веселились 170 известных гостей разных поколений и музыкальных направлений — от Аллы Пугачевой до Дани Милохина. Мы подсчитали затраты на этот праздник и сравнили их с прайсом других мартовских звездных гулянок.

«Я отвечаю — это лучшая тусовка года! — не скрывает эмоций Ивлеева. — И все дорогие гости мне об этом сказали!». Главное отличие этой вечеринки от других тусовок в том, что Настя принципиально отказалась от бартера и платила за все сама. Обратите внимание: после юбилеев и свадеб звезды часто размещают в социальных сетях публикации, где благодарят различные компании за помощь в подготовке торжества, — именно так они отрабатывают скидки, бесплатные товары и услуги. Ивлеева за аренду помещения ресторана «Прага» отдала миллион.

В «Праге» на Арбате сейчас идет ремонт, однако за большие деньги открываются любые двери — поэтому две недели там демонтировали различные конструкции, наводили порядок и отмывали пространство. Говорят, что поменяли почти 300 лампочек. Вечеринку за 2 месяца организовало модное агентство Unity, получив свои 10% от стоимости праздника.

Концепция торжества была сложной. Дресс-код «кибербарокко» придумала сама Настя, поэтому на фото люди в таких странных нарядах — бархат, оборки, маски, костюмы из металла и латекса. Среди 170 гостей были звезды из разных эпох — Максим Галкин, Филипп Киркоров, Лолита, Кирилл Серебренников, Ксения Собчак, Моргенштерн. В трех залах огромного ресторана чего только не было: в киберказино публика развлекалась под аккомпанемент струнного оркестра, в гостиной шло стрип-шоу и концертная программа с ведущим

Владимиром Маркони, работал бар «Капельница» с авторскими коктейлями. Кстати, уже летом Ивлеева откроет в Москве свой бар с таким же названием. По оценкам экспертов, на праздник в «Праге» Настя потратила не меньше 8 миллионов рублей: деньги ушли на аренду и декор помещения, угощения и выпивку гостям, гонорары артистам.

Интересно, что Настя примерно такую же сумму спустила на сюрприз для своих поклонников: в свой день рождения в 9 городах России для фанатов Ивлеева устроила и оплатила бесплатный просмотр с попкорном своего любимого фильма «Девчата» — после сеансов отгремел салют в честь звезды.

38-летие Ксении Бородиной — от 3 млн руб.

Телеведущая устроила гулянку в честь своего 38-летия в двух городах: сначала вывезла подружек с мужьями (в компании было 15 человек, детей с собой не брали) на трое суток в Красную Поляну — арендовала дорогую гостиницу, забронировала шикарный ресторан, банный комплекс. А когда Ксюша из Сочи прилетела в Москву, то уже на следующий день позвала гостей в ресторан. В закрытом по случаю тусовки заведении собралось не менее 50 человек — была и сочинская компания, и те, кто не смог приехать в Красную Поляну. За музыкальную составляющую праздника отвечал цыганский ансамбль.

42-летие Павла Воли — от 1 млн руб.

Павел отвез друзей и близких в ОАЭ. Отмечал 42-й день рождения комик в шикарном дубайском ресторане. Угощались гости деликатесами, на десерт был шикарный торт. Цены в ресторанах Дубая космические, но супруга артиста Ляйсан Утяшева и сам именинник в соцсетях активно благодарили и ресторан, и отель, так что можно предположить, что звездам сделали существенные скидки.

Смотрите также: