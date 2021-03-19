«Гордость берет, но порой стыдно»: мамы Бузовой, Собчак, Шаляпина и других звезд рассказали о своих детях

Каждая мама гордится своим ребенком, с замиранием сердца следит за его успехами, с одобрением смотрит, как кроха, которого еще вчера держала на руках, делает первые шаги в карьере, а может даже становится знаменитым на всю страну.

Teleprogramma.pro спросила мам российских знаменитостей, какими чертами своих детей они особенно гордятся.

Людмила Нарусова, мама Ксении Собчак

Людмила Борисовна признается, что у нее очень много поводов для гордости за дочку. Не удивительно, Ксения Собчак даже выдвигала свою кандидатуру на пост президента страны.

«Конечно, я горжусь своим ребенком. Горжусь, что вырастила человека бескомпромиссного, не терпящего лжи и лицемерия. Она, конечно, порой сама страдает от этого собчаковского характера», — говорит Людмила Нарусова.

Сегодня Ксении Собчак 39 лет, она занимается бизнесом, блистает на светских мероприятиях, с ее мнением считаются. А мама вспоминает, как в школьные годы Ксения сбегала с уроков, но не ради развлечений.

«Детские шалости, да. Ей было лет 8-9. Это время бандитского Петербурга, Ксюшин отец, будучи мэром города, не раз наступал бандитам на хвост, мы были вынуждены приставить к дочери охрану. Ее провожали до школы, встречали после уроков. Однажды еду по делам, знаю, что дочь у меня в школе. И вдруг вижу впереди, через машину на переходе, мальчик и девочка — подбегают к автомобилям, протирают фары, а им дают копейки. И я с ужасом узнаю сначала пальто, потому что с большим трудом его ей достала, а потом понимаю, что это моя дочь!»

В голове перепуганной мамы пронеслись самые дурные мысли, времена неспокойные и могло случиться, что угодно.

«Засунули в машину и все, не найдешь. Я выскочила, поймала их на месте и стала выяснять. Мальчик этот, Женя, оказался второгодник, из неблагополучной семьи, у него было несколько задержаний. Но Ксения очень ему симпатизировала, приносила мои бутерброды, которые я ей давала и кормила его. В этот день он ей сказал, что дома просто нечего есть и пошел на дорогу, чтобы заработать денег. Ксюша пошла с ним, хотела помочь. Когда она мне все это рассказала, я сменила гнев на милость. С одной стороны, хотела ее отругать и наказать, но поняла, что таким образом она помогает товарищу и стала ею гордиться».

Юлия Арзамасова, мама Лизы Арзамасовой

Лиза Арзамасова — молодая талантливая актриса. Она одна из немногих, чье имя не вяжется со скандалом. У мамы есть масса поводов гордиться дочкой, которая совсем недавно стала женой Ильи Авербуха.

«Горжусь тем, что Лиза- добросердечный человек. За всю ее жизнь ни разу не было за нее стыдно».

Елена Колесникова, мама Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин — известный исполнитель. Карьера сына — повод гордости мамы. Говорит, что с самого детства он стремился развиваться и осваивать новые знания — чем не повод для гордости?

«Он отучился, добился таких высот, а сейчас выступает и его любят, ценят. Я его всегда хвалю. Потому, что он все достиг сам, без какай-либо помощи, как тут не гордиться? Не пьет — это тоже в наше время повод для гордости. Да и привычек вредных у него нет».

Но есть у Елены Ивановны и поводы для обиды, но вовсе не на сына, а на родной город. До переезда в Москву Прохор жил в Волгограде.

«Очень обидно, что наш родной город Волгоград за столько лет ни разу не пригласил Прохора выступить как народника в городе. Мне обидно за сына».

— А было ли стыдно за сына?

«Единственный поступок, за который стыдно — это свадьба с Копенкиной. Сейчас я не имею к ней никаких претензий, мы сдружились. Но в свое время этот союз довел меня до инфаркта. Я никогда не могла подумать, что он решится на такой поступок. Это я никогда не смогу понять и объяснить, за это мне стыдно. Сейчас мы с Ларисой дружим, как подругу я могу ее понять. Но как жену Прохора – нет. Во всем остальном я могу только гордится Прохором. Мы каждый день с ним общаемся, делимся сокровенным, живем мирно. Каждый месяц он присылает мне посылки: одежду, обувь, сладкое, деньги. Он очень щедрый человек. Балует. И обязательно передает Владке – его первой девушке – какой-нибудь сюрприз».

Илона Броневицкая, мама Стаса Пьехи

Илона Александровна признается, что быть мамой артиста – это уже большая радость и повод для гордости.

«Я, как человек причастный к этой сфере, очень строга и требовательна, я любящий критик. Поэтому глядя на Стаса я всегда была чем-то недовольна. А теперь, приходя на его выступления я понимаю, что желания критиковать не возникает. Он вырос – это моя гордость!»

Она с удовольствием отмечает, что сын не страдает звездной болезнью, несмотря на то, что добился успехов. А еще он не пользуется заслугами своей знаменитой бабушки.

«Эдита – человек тактичный и интеллигентный, мы все старались быть на нее похожими. Я с удовольствием вижу, что Стас не страдает никакой звездностью. Много раз слышала от организаторов, которые работали с сыном, что он молодец и нормальный парень. Мне это приятно. У нас равнение на правый фланг сильное».

Ирина Бузова, мама Ольги Бузовой

Говоря про Ольгу, мама признается, что родители любят детей не за какие-то качества, а просто за то, что это его ребенок. Какими бы качествами ни обладал наследник, его всегда будут ценить.

«Мне кажется, Оля всего добилась сама. Она рано уехала из дома и моего там мало вложено. Она рано уехала из дома и все, что она имеет – это ее упорство, ее желание, ее работоспособность и смелость».

Кстати, за свою жизнь Ольга Бузова не совершила ни один поступок, за который ее маме было бы стыдно.

«Мы все ошибаемся, все люди. Но она не совершала каких-то страшных ошибок или ужасающих поступков. Мне за нее не стыдно!»

Ирина Клявер, мама Дениса Клявера

Говоря о сыне, Ирина Викторовна прежде всего смотрит на его человеческие качества, а уж потом на творческие заслуги.

«Я горжусь тем, что он прекрасный отец, муж, семьянин. А сын он какой великолепный! Он очень добр, всегда откликается на просьбу и дает советы, только когда просишь. Мне очень импонирует это качество. Может и были какие негативные моменты, но Денис всегда так мастерски выходил из ситуаций, что следа горечи не осталось. Они просто стерлись из памяти и все».

Смотрите также