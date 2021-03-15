Похожа на принцессу: Елена Воробей запечатлелась со взрослой красавицей-дочерью

Мало кто знает, что у артистки юмористического жанра Елены Воробей есть взрослая дочка София.

Елена Воробей когда-то рассказывала, что родила дочку от бизнесмена из Санкт-Петербурга по имени Игорь Константинович, который крутил с ней роман будучи глубоко женатым человеком. Впоследствии он развелся, но вступить в брак с артисткой так и не решился, зато купил ей квартиру в Москве. В 2016 году мужчины не стало. Он упал с крыши, некоторое время лечился от травм, Елена Воробей подключала все свои связи, чтобы вылечить отца своей единственной дочери. Но увы, возлюбленный звезды скончался. Она не стала претендовать на наследство и одна вырастила дочку Софию.

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На днях девушке исполнилось уже восемнадцать лет. Отмечали день рождения Софии шумно и с размахом в минувшие выходные.

«Вот и отшумел 18 день рождения моей доченьки, отшумела-отболела головушка по утру. Всем, кто поздравил нас, огромное спасибо за добрые пожелания, за подарки, за классный вечер в кругу друзей и близких», — написала Елена Воробей в Instagram.

Пост она сопроводила снимками, на одном из которых предстала со своей дочкой Софией. Красивая девушка произвела впечатление на поклонников юмористки, они заявили, что Соня напоминает им нежную принцессу.

«Какие вы обе красивые! С днем рождения доченьку», «Соня похожа на принцессу из сказки! С днем рождения», «Елена, желаю вашей сокровище-доченьке много здоровья, много счастья и успехов во всем и чтоб все мечты сбылись», — высказываются в Сети.

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