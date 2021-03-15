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Похожа на принцессу: Елена Воробей запечатлелась со взрослой красавицей-дочерью

Софии Лебенбаум на днях исполнилось восемнадцать лет.

Похожа на принцессу: Елена Воробей запечатлелась со взрослой красавицей-дочерью
Елена Воробей. Фото: instagram.com/vorobei_elena/

Мало кто знает, что у артистки юмористического жанра Елены Воробей есть взрослая дочка София.

Елена Воробей когда-то рассказывала, что родила дочку от бизнесмена из Санкт-Петербурга по имени Игорь Константинович, который крутил с ней роман будучи глубоко женатым человеком. Впоследствии он развелся, но вступить в брак с артисткой так и не решился, зато купил ей квартиру в Москве. В 2016 году мужчины не стало. Он упал с крыши, некоторое время лечился от травм, Елена Воробей подключала все свои связи, чтобы вылечить отца своей единственной дочери. Но увы, возлюбленный звезды скончался. Она не стала претендовать на наследство и одна вырастила дочку Софию.

На днях девушке исполнилось уже восемнадцать лет. Отмечали день рождения Софии шумно и с размахом в минувшие выходные.

«Вот и отшумел 18 день рождения моей доченьки, отшумела-отболела головушка по утру. Всем, кто поздравил нас, огромное спасибо за добрые пожелания, за подарки, за классный вечер в кругу друзей и близких», — написала Елена Воробей в Instagram.

Пост она сопроводила снимками, на одном из которых предстала со своей дочкой Софией. Красивая девушка произвела впечатление на поклонников юмористки, они заявили, что Соня напоминает им нежную принцессу.

Елена Воробей и ее дочка София
Елена Воробей и ее дочка София. Фото: instagram.com/vorobei_elena/

«Какие вы обе красивые! С днем рождения доченьку», «Соня похожа на принцессу из сказки! С днем рождения», «Елена, желаю вашей сокровище-доченьке много здоровья, много счастья и успехов во всем и чтоб все мечты сбылись», — высказываются в Сети.

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