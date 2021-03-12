Рецепты блинов от звезд: Сенчукова любит с медом, а Сташенко – мексиканские

На дворе Масленица. Пожалуй, — это один из самых вкусных праздников, а еще официальный повод собраться всей семьей за столом и полакомиться вкусными блинами.

Это угощение каждая хозяйка готовит по своему рецепту: кто-то любит кружевные, кто-то потолще, для кого-то важна начинка, а кто-то любит смелые эксперименты.

Звездным семьям тоже не чужды масленичные традиции. Они пекут блины, приглашают в дом гостей и с удовольствием делятся своими предпочтениями.

Teleprogramma.pro узнала масленичные традиции у Оксаны Сташенко, Владимира Левкина, Натальи Сенчуковой, Саши Савельевой и Анастасии Стоцкой.

Наталья Сенчукова, певица

Блины жена Виктора Рыбина очень любит, но полакомиться ими позволяет себе крайне редко.

«Разочек разрешу себе, как раз выбираем в какой день. Я обожаю блины, но приходится себя сдерживать, — делится Наталья. — Они получаются такие сочные, пышные и вкусные. Их только с медом нужно есть! Хотя раньше любила и со сметаной, и со сгущенкой. Но все таки, это отбивает вкус блинов».

Владимир Левкин, артист

В доме Владимира Левкина каждый масленичный день подаются блины. Артист предпочитает тонкие, а начинка должна зависеть от основного блюда.

«Вроде бы это языческий праздник, но он близок каждому. Еще в Союзе наши прабабушки и прадедушки на Масленицу ели блины. Теперь и мы поддерживаем. У меня у дочки в школе были Масленичные гуляния, сами пекли блины», — рассказывает исполнитель.

В его семье любят блинчики с маслом и соленой рыбкой. А еще с тушеным мясом.

«Не тушенка, а именно мясные кусочки, хорошо тушеные, нежные. А к чаю подаются с варением», — делится Владимир Левкин.

Саша Савельева, певица

Для Саши Савельевой Масленица – это не просто традиция предков, но и воспоминания о годах учебы.

«Я закончила отделение по подготовке руководителей народных хоров и ансамблей, то у нас это целая традиция. Мы все изучали народное творчество и это тесно переплеталось с традициями. Так что Масленица для меня близкий праздник! — делится артистка.

У нее на столе самые разные блины. Домочадцы любят, как традиционные с мясом, с икрой, так и необычные.

«Делаю блины с сырковой массой. Очень вкусно получается», — посоветовала Савельева.

Оксана Сташенко, актриса

У Оксаны Сташенко есть несколько своих рецептов необычных блинов, которые могут разнообразить масленичный стол.

«Я делаю традиционные блины на кефире, чтобы получались в дырочку. Муж любит с творогом – это правда очень вкусно. Я предварительно замачиваю изюм без косточек, режу небольшими дольками курагу, а творог откидываю, чтобы с него стекла лишняя вода. Потом все смешиваю, добавляю два желтка и закручиваю в блин. Получается невероятно вкусно», — рассказывает Сташенко.

Второй вариант блинчиков — кукурузный. Вместо обычной муки Оксана Сташенко добавляет в тесто кукурузную муку. Такие блинчики называются тако, в диаметре они всего 12-15 сантиметров.

«Для них я делаю специальную мексиканскую начинку. Беру темную консервированную фасоль, сливаю жидкость, разогреваю ее на сковороде на оливковом масле, потом разминаю и добавляю много кинзы. Для тех кто не любит острое – перец не добавлять, кто любит – пожалуйста, я добавляю много. Можно добавить крошку грецкого ореха. Такой у нас Мексиканский вариант Масленицы», — советует актриса.

Секрет – кукурузным блинчикам нельзя давать остыть, иначе они станут ломкими и в них будет сложно завернуть начинку.

«Но даже если они стали ломаться, то можно сделать к ним вкусный соус. Для него нужно одно спелое авокадо. Размять мякоть, добавить соль, оливковое масло и внутренность помидора, но без жидкости. Все смешать и получится отличный соус. Это еще и очень красивая подача», — отметила Сташенко.

Анастасия Стоцкая, певица

Блины в доме Анастасии Стоцкой пекутся вне зависимости от традиций и дня недели. Их любят дети и знаменитая мама не отказывает наследникам.

«Пеку самые обычные блины детям, а сама не ем, слежу за фигурой. Специально для себя какие-то «ЗОЖные» блины не делаю, не охота этим заниматься. А дети едят с удовольствием. Старший Саша любит простые блины, а младшая Верочка с красной икрой», — поделилась артистка.

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