Секрет красоты Ирины Алферовой: щедрая душа, горячее сердце — и никаких операций!

13 марта в свой 70-й день рождения Ирина Алферова выйдет на сцену театра «Школа современной пьесы» в премьерном спектакле — актриса играет главную роль в постановке «Толстого нет». Таково настоящее замечательной артистки, а мы тем временем заглянем в ее прошлое и пролистаем семейный фотоальбом именинницы.

1955 год

Ирина с папой Иваном, мамой Ксенией и старшей сестрой Таней. Родители Ирины работали адвокатами, Татьяна пошла по их стопам. Семья жила в Новосибирске, где Ира в 15 лет играла в самодеятельном театре, а в 16 победила в необычном для того времени конкурсе «Мисс Академгородок». Когда после школы девочка решила поступать на артистку, папа возражал, а мама полетела с дочкой в Москву. Ира поступила, хотя конкурс в ГИТИС в тот год был больше двух тысяч человек на место.

1979 год

Вскоре после окончания института Алферова получила роль Даши в киноэпопее «Хождение по мукам». Настоящая популярность к ней пришла после роли Констанции Бонасье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», но именно «Хождение по мукам» многие страны купили для проката, поэтому Алферова часто ездила за рубеж представлять фильм.

Алферова вспоминала: «Тебя ждут как звезду, а ты приезжаешь в одной юбке и кофте, купленной в «Детском мире». Мы получали копейки — в театре 80 рублей, в кино немногим больше. Например, за всех «Трех мушкетеров», которые гремели, мне заплатили 700 рублей. Учитывая, что съемки растянулись, в месяц выходили какие-то гроши…»

1984 год

На этом пляжном фото из семейного архива — Ксения, дочь Ирины Алферовой от первого брака с болгарским дипломатом Бойко Гюровым, и второй муж актрисы Александр Абдулов. Алферова и Абдулов прожили 17 лет. Ксения называла Абдулова отцом. Она так подписала этот снимок в соцсетях: «Мой папа считал не количество прожитых лет, а количество встреченных весен! Он был человек-весна, человек-праздник… Я чувствую твою любовь, она всегда рядом…»

1997 год

Ирина Алферова и Сергей Мартынов снялись в фильме «Звезда шерифа» и с тех пор не расстаются уже 27 лет. На момент судьбоносной встречи актеры завершили предыдущие отношения. Поженились и вместе воспитывали дочь Алферовой Ксению — на этом фото они как раз втроем. Когда в Лондоне умерла первая жена Мартынова, его сын и дочь вернулись в Москву, в новую семью отца.

Четвертый ребенок в этой семье — племянник Алферовой Александр. Саша переехал в Москву из Новосибирска в 1997 году, после смерти своей мамы, родной сестры Алферовой Татьяны. Мальчику тогда было 11 лет. Теперь Александр говорит, что в его жизни две матери — мама Таня и мама Ира.

2021 год

На этом фото — мама Алферовой Ксения Архиповна, которой недавно исполнилось 99 лет, племянник Александр и дочь Ксения. Ксения знает рецепт молодости мамы и бабушки: «Они говорят, что надо быть добрым. У злых людей лицо к старости покрывается морщинами недовольства, косметолог не поможет. Секрет молодости мамы — щедрая душа, сердце, согревающее всех! И никаких операций».

Смотрите также: