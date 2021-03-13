Почему Ольга Бузова может вернуться к Давиду Манукяну

Уже второй месяц 35-летняя поющая ведущая пребывает в статусе свободной женщины. А ведь ее отношения с 27-летним Давидом Манукяном, также известным как Дава, грозили завершиться свадьбой.

Влюбленные два года демонстрировали идиллию и жили вместе. Но теперь Бузова и Манукян коротают ночи в одиночестве — каждый в своей съемной квартире. «Телепрограмма» узнала, как пара переживает расставание и почему их коллеги надеются, что Ольга и Давид сойдутся.

«Если он будет счастлив, то и я тоже буду»

Блогер-рэпер Дава и поющая телеведущая Ольга Бузова прожили вместе полтора года. Роман начался после того, как Давид снялся в клипе Ольги на песню «Лайкер». «Я в нее влюбился, а она в меня, — говорит Манукян. — Сближаться начали постепенно, а потом она уехала на съемки». Пока Оля снималась, Давид времени даром не терял и снял квартиру в том же доме, где арендовала жилье Оля. Бузова переехала к Манукяну, и зажили они счастливо, а в январе даже сыграли символическую свадьбу на Мальдивах.

Однако вскоре после этого в ресторане на ужине прямо в свой день рождения Бузова жениха и бросила. По слухам, парень приехал к концу ужина, так как задержался на репетиции с партнершей по шоу «Танцы со звездами». Накопились и другие претензии — Ольга даже обвинила Давида в соцсетях в рукоприкладстве и изменах. Правда, позже удалила шокирующие записи.

Более того, за сутки перед финальным голосованием телезрителей в «Танцах со звездами» Бузова записала видеообращение с просьбой голосовать за Давида. Оля в этом послании пролила свет на истинные причины расставания:

«Когда происходят проблемы в отношениях, виноваты оба. Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. Вообще вы заметили, что проблемы происходят, когда мы перестаем разговаривать, делиться своими обидами, страхами? Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается, и так по кругу. Знаете, как снежный ком — наваливаются проблемы и получается замкнутый круг, иногда люди думают, что лучше вырваться из этого круга, чтобы не страдать. Но сейчас я хочу поговорить не о наших проблемах. Почти два года я была предана, верна и любила одного мужчину. Поддерживала, дарила ласку, любовь, внимание, помощь человеку — моральную, человеческую. И для меня он стал очень родным человеком, несмотря на все то, что потом стало происходить. Знаю, как Давиду важна победа в «Танцах», и если эта победа сделает его счастливым — и я буду счастлива…»

«Любовь так быстро не проходит»

Заметим, что у Бузовой в Инстаграме 23 миллиона подписчиков, у Манукяна — 13 миллионов. Так что голоса Ольгиных поклонников наверняка сделали свое дело — Давид стал победителем зрительского голосования, благодаря чему занял второе место. Ольга тем временем продолжает сообщать, что тяжело переживает разрыв, рыдая по ночам. Бузова и не скрывала: мол, расстались, а любовь-то никуда пока не делась.

А на днях и Давид, видимо, перестал обижаться и признался: «Я к человеку хорошо относился, хорошо отношусь по сей день — с уважением. Любил, и чувства так быстро не проходят…» О причинах расставания он говорит так: «Это жизнь, это отношения, как мы видим, все может произойти».

Некоторые коллеги шепчутся: «Подождите немного — через пару месяцев сойдутся». Есть тут и намек на пиар-составляющую: мол, громкие расставания провоцируют всплеск интереса к звездам, и это можно монетизировать.

Собачка спасет от одиночества

А жизнь идет своим чередом. Бузова записалась на бокс, репетирует перед выступлением в ледовом шоу Ильи Авербуха, готовится к гастролям. На минувшей неделе Давид выписался из клиники, где ему сделали пластическую операцию. Поначалу ходили слухи, что Даву избили, но все оказалось куда пикантнее: Манукян решился на абдоминопластику, то есть ему сделали операцию по восстановлению эстетических пропорций живота.

Проще говоря, теперь у Давида на животе любимая женщина сможет найти кубики пресса. А пока он записывает видео в постели в обнимку с милым щенком — завел питомца, став одиноким. У Манукяна скоро концерт, билеты на который после такого мощного промо разлетаются быстро. Он уже колесит с интервью по радиостудиям, мелькает на музыкальных каналах.

Удивительно, но если армия поклонниц Бузовой ополчилась в свое время на ее экс-мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, после того как он изменил жене, то к Давиду бузоманы агрессии не проявляют. Наверное, надеются — эти двое еще могут быть вместе.

Смотрите также: