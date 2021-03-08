Шаляпин, Жуков и другие звезды поздравили женщин с 8 Марта

Мир отмечает 8 Марта. Это именно тот день, когда в ответ на реплику: «Ты — мой», мужчины отправляются мыть посуду и наводить в квартире марафет. Наши знаменитые представители сильного пола пожелали женщинам, чтобы они получали разные подарки не только на 8 Марта, но и каждый день.

В качестве подарка Сергей Жуков пригласил представительниц прекрасного пола в свой бар. Прохор Шаляпин пожелал каждой девушке…по Прохору Шаляпину. Влад Соколовский напомнил о роли гармонии в нашей жизни, а Дмитрий Колдун – о дыхании весны.

Креативные поздравления от этих артистов вы можете увидеть в ролике Teleprogramma.pro, посвященному Международному женскому дню.

Сергей Жуков: «Получайте цветы и подарки не только на 8 марта»

«Здравствуйте, дорогие читательницы Teleprogramma.pro! Хочу поздравить вас с 8 марта и пожелать, чтобы подарки, цветы и поздравления вы получали не только на этот праздник, но каждый день. 365 дней в году! А отпраздновать этот самый приятный праздник я приглашаю к нам – в «Руки вверх! бар» У нас всегда круто, весело и интересно, — говорит Сергей Жуков. — Поэтому этот праздник станет для вас незабываемым. Кстати, на этой неделе у нас шикарная программа. Поэтому обязательно приходите к нам и окунитесь в атмосферу рокер-бара».

Прохор Шаляпин: «Даешь каждой женщине по Прохору Шаляпину»

«Дорогие, любимые наши читательницы Teleprogramma.pro! Поздравляю вас всех с 8 марта! Желаю вам пения птичек в душе. Чтобы и вы, и вас всегда любили. И это был один и тот же человек. И желательно, чтобы таких людей было в ассортименте, — восклицает Прохор Шаляпин. — Дорогие девушки, всем желаю крепкого здоровья, исполнения всех ваших заветных и сокровенных желаний. Ну и конечно, каждой девушке по Прохору Шаляпину. Всех вас люблю! С 8 марта! Читайте Teleprogramma.pro, и будет вам счастье!»

Влад Соколовский: «Желаю оставаться красивыми, молодыми, счастливыми!»

«Привет! Это Влад Соколовский. От всей души поздравляю всех читательниц Teleprogramma.pro с 8 марта! Желаю вам всегда оставаться красивыми, молодыми, счастливыми! Гармонии, ресурса, чтобы все в вашей жизни было прекрасно, — говорит Влад Соколовский. — Реализуйте все свои мечты. Любви вам и крепкого, крепкого здоровья! С праздником!»

Дмитрий Колдун: «Цвести и пахнуть каждый день!»

«Всем привет! Меня зовут Дмитрий Колдун. И я от всей души поздравляю всех девушек, женщин, читательниц Teleprogramma.pro с 8 марта. Желаю вам любить по-настоящему и быть взаимно любимыми! Хорошего настроения, цвести, благоухать и пахнуть не только в этот праздник, но и каждый день. Будьте счастливы, здоровы, от всей души любим вас!»

Teleprogramma.pro присоединяется ко всем прозвучавшим поздравлениям!

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