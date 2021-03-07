Какие подарки готовят женщинам на 8 Марта Ягудин, Пригожин и другие звездные мужчины

Скоро самый долгожданный день весны — 8 Марта. Мужчины сбриваются с ног в поисках подарков, для цветочников и кондитеров — самая горячая пора.

Teleprogramma.pro узнала, какие подарки готовят наши знаменитые мужчины.

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Алексей Ягудин, фигурист

В окружении спортсмена много женщин и поздравлять с 8 Марта ему есть кого.

«Меня вообще всегда окружали девушки. Две собаки девчонки, две дочки и мама, и с недавнего времени бабушка и жена. Я окружен теми, к кому этот праздник относится», — рассказывает Алексей.

Он не ломает голову относительно презентов, а дарит самые распространенные подарки: цветы, конфеты и, самое главное, внимание.

«У нас давно есть такая договоренность, если супруге что-то нужно, то она просто говорит, что именно, я это дарю. Так лучше, чтобы не было пустых подарков»,- поделился секретом Ягудин.

Андрей Чадов, актер

В их семье 8 Марта особо не отмечается. Актер дарит женщинам дежурные цветы и на этом все.

«Как у всех, цветочки подарили, вот и традиция. Поздравлю маму, коллег. На этот раз 8 Марта будем играть спектакль с Татьяной Васильевой и ее поздравлю», — говорит актер.

Никита Джигурда, актер

В жизни эпатажного Никиты Джигурды любимая женщина одна — это жена Марина Анисина. По словам актера, женский день они проводят в постели. Каких-то иных примечательных традиций у них не имеется.

«Все зависит от того, где встречаем 8 Марта. Для меня вообще этот праздник, как женский день, не до конца понятен. Праздники любимым женщинам и подругам надо устраивать не только один день в году», — говорит Джигурда.

Сергей Жорин, адвокат

В жизни известного юриста много женщин и каждой он подбирает свой подарок.

«С мамой проще, я знаю ее задачи и потребности. Не будем говорить о цветах, это само собой разумеется, а подарки предпочитаю дарить практичные», — говорит юрист.

Он дарит телефоны, часы, что-то для дачи. В качестве подарка детям выбирает гаджеты, хотя и противник данных презентов, но лучше варианта не придумать.

«Были поездки в Диснейленд, но дети не считают это за подарок»,- делится он.- С девушками сложнее, самое банальное — это ювелирка. А из небанального — поездки. В этом году, некоторым подарю колонку Алиса, чтобы не было одиноко».

Кстати, подарки адвокату заказывает только мама, остальным он покупает презенты на свой вкус. Их стоимость зависит от обстоятельств.

«Понятно, что в пределах разумного. Это зависит от нескольких факторов: насколько тебе близок человек, раз. На сколько он креативен, два. Если человек примитивен, ничем особо не интересуется, это может быть дежурная брендовая ювелирка. Если чем-то увлекается, то велосипед, лыжи, горнолыжный костюм или пылесос беспроводной. Бюджет зависит от того насколько ты общаешься, дружишь, от интересов одаряемого. Я считаю, что лучше не дарить ничего, чем что-то не нужное».

Кстати, юрист не только подбирает всем разные подарки, но и следит за тем, что дарят ему.

«Когда девушки дарят мне дезодоранты, это все, не в обиду, отправляется в мусорный бак. Потому что у всех свои предпочтения и крайне сложно попасть. Это на отвали, лучше не делать»,- заключил Сергей Жорин.

Иосиф Пригожин, продюсер

А вот Иосиф Пригожин дарит подарки, независимо от даты на календаре.

«Для меня это желание души. Последние 5 лет я живу без особых традиций, естественно, я поздравляю женщин. Если мне захотелось сделать подарок, и так совпало, что праздник — я подарю его в честь 8 Марта. Если нет праздника, то подарю просто»,- говорит он.

А вот вопреки традиции, цветы он почти не дарит, потому что цены на них в праздник неприлично высоки.

Бари Алибасов- младший

А вот от сына известного продюсера поздравлений не ждут, чему он очень рад.

«Есть народная примета: если будешь жить по народным праздникам, будешь жить как народ. А я как народ не хочу. Все праздники для меня — пустой звук. И родственники, мама, бабушка это понимают, и не ждут поздравлений с общепринятыми праздниками», — заключил Бари Алибасов-младший.

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