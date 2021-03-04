Как может выглядеть сын Федора Бондарчука и Паулины Андреевой в будущем

Мы попытались заглянуть в будущее с помощью программы FaceApp.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук 2 марта стали родителями. Девушка родила первенца. Мальчика назвали Иван — это третий ребенок знаменитого режиссера и первый у актрисы.

В первом браке у Бондарчука родились сын и дочь, их мать Светлана Бондарчук сейчас замужем за дизайнером Сергеем Харченко.

Федор и Паулина поженились в сентябре 2019 года. Свадьбу до последнего держали в тайне, а на церемонии гостей строго попросили не делать никаких снимков и не делиться ими в Сети.

Скрывала пара не только свадьбу, но и беременность Паулины. О том, что супруги ждут пополнение, стало известно незадолго до родов, а снимков беременной девушки вовсе не найти. Скорее всего, наследника тоже будут скрывать, но современные технологии дают возможность предположить, каким вырастет парень.

В приложении FaceApp мы узнали, какие черты наследник может взять от мамы, а какие от папы. Сделать это удалось, загрузив в приложение изображения Паулины Андреевой и Федора Бондарчука.

Если дать волю фантазии и предположить, что с рождением наследника супруги не остановятся на достигнутом, а решатся родить еще и дочку, то выглядеть она будет вот так:

Время покажет, насколько современные технологии могут просчитывать действительность. В любом случае, этого малыша ждет большое будущее.

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