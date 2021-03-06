Владимир Долинский: «Михаил Цивин никогда не шел на обострение с законом»

Актер рассказал Teleprogramma.pro о том, избивал ли Цивин первую жену и почему не расторг договор ренты.

С 3 марта Замоскворецкий суд Москвы начинает заседания по иску актрисы Натальи Дрожжиной к дочери актера Алексея Баталова Марии. Известно, что Дрожжина хочет расторгнуть договор пожизненной ренты, заключенный с семьей Баталовых и вернуть им все имущество.

Меж тем в прессе продолжают появляться новые подробности из прошлого и настоящего Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. Например, что Михаил якобы жестоко обращался со своей первой женой Светланой: бил и заставлял делать аборты. А узнав о том, что она ждет ребенка, ударил супругу в живот в надежде на выкидыш – так не хотел детей.

Но тем не менее, у Михаила и Светланы родился сын Петр. Как раз в это время Цивин увлекся актрисой Натальей Дрожжиной и оставил ради нее прежнюю семью.

С Петром он сначала общался неохотно и лишь спустя годы сблизился с сыном. Об этом рассказала подруга Светланы на программе «Пусть говорят».

Насколько ее слова соответствуют действительности? С этим вопросом и не только Teleprogramma.pro обратилась к актеру Владимиру Долинскому, который знаком с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным на протяжении многих лет.

— Я знаю эту женщину, рассказавшую об избиениях Светланы. Она когда-то жила с Мишей Телис – был такой «крутящийся» человек в Москве. Потом стала любовницей Фреда Доценко, отсидевшего за контрабанду и валюту. Она ему помогала. Эта женщина не самых твердых устоев. Как говорили, Фред подкладывал ее под иностранцев, она же приносила ему валюту, — рассказал Владимир Долинский.

Когда сажали Доценко, насколько я знаю, к ней тоже были претензии. У нее был обыск, но Фред тогда ее отмазал – «все взял на себя». Она несколько раз приносила Светлане на продажу какие-то вещи. Вот и все их знакомство. На самом деле они виделись всего два-три раза в жизни.

— Владимир Абрамович, а что скажете по поводу того, что Михаил Цивин ударил беременную Светлану в живот в надежде на выкидыш?

-Миша больше месяца держал ее в Институте акушерства и гинекологии. Он никогда не жаждал ребенка, но в то же время и не был против него. Я Мишку знаю много лет. Он мог «послать куда подальше», наорать, но не ударить, тем более женщину… Это не его стиль.

Светлана во время беременности жила на даче, вместе с другими родственниками, о каком избиении может идти речь? Она была прекрасной женщиной. Потом Миша полюбил Наташу. Сердцу не прикажешь. Ну, расстались и расстались.

Конечно, я прекрасно понимаю, что Миша своего не упустит, найдет возможность заработать. Предпринимательская жилка у него, конечно, есть.

В свое время у него был свой бизнес — магазин в гостинице «Космос». Красивый хороший магазин. Михаил хорошо зарабатывал, потом что-то пошло не так. Нормальный живой человек. Но при этом Михаил никогда не шел на обострение с законом. Он слишком умен для этого.

— В программе «Пусть говорят» вы отчаянно защищали Наталью Дрожжину и Михаила Цивина и продолжаете делать это снова…

— Это мои добрые знакомые на протяжении многих лет. Но я выступал не в их защиту, а в защиту справедливости, за то, что никто не может обозвать человека убийцей, мошенником, взяточником, педофилом бездоказательно, без приговора суда.

Сейчас появилась очень хорошая статья за клевету. И бросающие подобные реплики должны понимать, что человек может иметь собственное мнение, но без решения суда это обыкновенная клевета. Когда суд докажет виновность пары, только тогда можно сказать, что они мошенники. А огульно хаять людей и навешивать на них ярлыки нельзя.

— В прессе уже много говорилось о том, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина были активными участниками светской жизни…

— И Миша, и Наташа – достаточно тщеславные люди, актер должен быть тщеславен. Им очень хотелось быть в кругу состоявшихся людей, импонировало сидеть на банкетах с генералами, фотографироваться с министрами. Но за это не судят. Кстати, очень многие артисты считали за честь пожать им руки и сфотографироваться с ними.

В Доме престарелых актеров их буквально боготворили, в основном Наташу, конечно. На них просто молились! Супруги возили по госпиталям нас, других актеров: Гошу Куценко, Марата Башарова, Олю Кабо, Александра Панкратова-Черного, меня…

Конечно, Миша и Наташа бывали на похоронах известных людей, на кинофестивалях (не знаю, кто им давал билеты) сидели на первых рядах. Но это была их тусовка и их жизнь. При этом они много делали для престарелых актеров, помогали, ухаживали за ними. А какие счастливые лица были у тех же Гитаны Аркадьевны и Маши (вдова и дочь Алексея Баталова — прим. ред.), когда Наталья и Михаил возили их на курорты, в Италию, посещали вместе с ними Дом кино. И посмотрите на их лица сейчас, когда они обвиняют Дрожжину и Цивина в мошенничестве.

— Почему пара не вернула все имущество, когда дело еще не перешло в стадию уголовного, и еще можно было что-то исправить…?

-Когда все только всколыхнулось, Михаил и Наталья еще в июле просили : «Ради Бога, забирайте все. Давайте расторгнем договор». Я считаю, что говорить о том, что Гитану Аркадьевну склонили к подписи, — это абсурд. Склонить можно к сожительству.

Слава Богу, у меня есть прекрасная семья, но если бы я в немощном состоянии, на склоне лет остался один, то согласился бы на то, чтобы за мной ухаживали, предоставляли лечение, помогали, выводили на прогулки. И, Бог с ним, забирайте после моей смерти квартиру, матрацы и нижнее белье.

Договор ренты – это услуга, которая действует по всему миру. Даже в синагоге говорят, что в этом нет ничего плохого, это кошерный бизнес. Вспомните печальные истории актеров Изольды Извицкой, Сашеньки Числова, за которыми практически никто не ухаживал под конец жизни. Не лучше ли было бы, если бы их квадратные метры достались бы какому-нибудь человеку, а не государству.

Я не знаю, что там было на самом деле. Может, Наталья и Михаил проводили с человеком последние годы, провожали в последний путь, ставили памятники, а потом получали квартиры. Может, это и был их бизнес. Я не хочу вдаваться в подробности. Но закон они не преступили нигде.

— Можно ли предположить, что Гитану Аркадьевну кто-то настроил против Цивина и Дрожжиной?

— Кто-то рулит этим процессом. Один день они взасос целовались с Мишей и Наташей, а на следующий сказали: не звоните и не приходить больше. На самом деле у Михаила была генеральная доверенность на все. Он мог взять и просто продать все имущество Баталовых, оставить бы их нищими. И никто бы ему ничего не сказал. Но такого, конечно, не случилось.

Наталья и Михаил купили для Гитаны и Маши две комнаты в их доме, близко к поликлинике, хотели приобрести и третью, чтобы туда можно было поселить работников, которые бы ухаживали бы за Машей в будущем, после ухода Гитаны Аркадьевны. С его слов, для себя они вообще ничего не приобретали.

Наталья и Михаил — достаточно упакованные люди, им не нужны какие-то крохи. Одно издание написало, что Никита Михалков прислал Баталовым 100 000 рублей, которые куда-то растворились. Но это же абсурд.

Я их не идеализирую. Но когда все строится на показаниях домработницы Цивина, которая не живет в его доме уже много лет, то это очень странно. (В эфире передачи «Пусть говорят» бывшая домработница пары Татьяна Савенкова заявила, что в свое время Михаил Цивин сделал ей непристойное предложение — прим. ред.)

Когда эта женщина пришла на программу «Пусть говорят», мы только посмеялись над тем, что Михаил якобы ее хватал за попку. Но это же бред сивой кобылы. Такой похотливый самец при жене. В общем, надо дождаться решения суда, а уже потом о чем-то говорить.

— Вы дружили с Борисом Грачевским, который не очень лестно отзывался о Михаиле Цивине и Наталье Дрожжиной. У вас же диаметрально противоположные точки зрения… Как это так получилось?

— Дружить – это не обязательно значит соглашаться по всем вопросам. Когда Борис, например, женился на Анне (бывшая жена Бориса Грачевского – прим. ред.), я считал, что он зря это сделал. И как выяснилось, оказался прав.

Я дружу и с Марком Рудинштейном, ценю его. Но наши позиции по этому вопросу тоже разнятся. Я только что вернулся с эфира от Андрея Малахова, где Рудинштейн, упоминая о Дрожжиной и Цивине, кричал: «Убийцы!». Я же сказал ему: «Марк, что ты делаешь? Ты выжил из ума. У нас есть статья за убийство, ты же клевещешь на всю страну». И тут Марк замолчал.

Я просто примеряю ситуацию на себя, на своих друзей. Мы можем много дискутировать на эту тему, но ставить клеймо раньше решения суда не имеем права.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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