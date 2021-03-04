Солнцев о шоу «Бородина против Бузовой»: «Если уже ушел Кадони, то следующим шагом будет закрытие проекта»

Недавно Влад Кадони — экс-ведущий проекта «Дом-2» — который сейчас ведет передачу «Бородина против Бузовой», объявил, что с марта и последнее шоу будет выходить без его участия. При этом он поблагодарил своих соведущих Ольгу Бузову и Ксению Бородину за годы совместной работы.

Кроме того, Влад подчеркнул, что сейчас открыт новым проектам и собирается уделять больше времени своему личностному росту и сайту. При этом он устал от телевидения и поэтому такое решение назревало давно и было продиктовано обстоятельствами.

Однако экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев уверен, что Влад Кадони лукавит, преподнося все в таких светлых тонах. У Рустама есть своя версия ухода коллеги, которую он и озвучил в беседе с журналистами Teleprogramma.pro

— Я нахожусь на связи с ребятами. И информация ко мне стекается, как бы ни был против этого Антон Беккужев (экс-ведущий «Дома-2»). Здесь не стоит искать дополнительного дна, просто идет процесс оптимизации бюджета. Нужно сохранять деньги, которых, видимо, остается мало, потому что много на шоу «Бородина против Бузовой» не выделят. Стоит только посмотреть цифры проекта, который продолжают вести девочки…

— То есть, Владом Кадони пожертвовали для того, чтобы больше платить его соведущим?

— Им пожертвовали, чтобы не платить ему. Кадони был в этом шоу к месту, он там хорошо прижился. Дело ведь не в нем. Почему люди перестали смотреть шоу? Если бы там была хотя бы видимость просмотров, то свои места сохранили бы и Влад, и Андрей Черкасов, и сам Антон Беккужев (бывшие ведущие шоу «Дом-2» — прим. ред). Если уже ушел Кадони, то следующим шагом будет закрытие проекта.

Однажды я спросил своих подписчиков в Инстаграме: «Ребята, кто-нибудь смотрит передачу «Бородина против Бузовой»? Расскажите, пожалуйста, что вы там видите». И мне посыпались многочисленные ответы: «Нет».

— А вот Владу Кадони, похоже, не до смеха…

— Он написал о своем уходе в Инстаграме так, как будто уходит из передачи с долей рейтинга в 25 процентов. Но ведь на самом деле ее никто не смотрит. С чем он прощается с таким пафосом, мне непонятно.

То же самое и с Андреем Черкасовым. Талант мимикровать под новое время и соответствовать ему тоже нужен. В какой-то момент надо было просто перестроиться и стать другим. Не спешить становиться «дяхоном». Побудь молодым парнем, не стремись превратиться в полудеда.

Teleprogramma.pro желает и Владу Кадони, и Андрею Черкасову новых телевизионных горизонтов!

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