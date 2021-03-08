Цветы, поделки и украшения: какие подарки ждут Бледанс, Боня и другие звезды на 8 Марта

На календаре 8 Марта, а это значит, что сегодня прекрасная половина человечества ждет поздравления. Мужчины сбиваются с ног в поисках подходящего букета цветов, а подарки и конфеты уже давно закуплены.

А что же ждут дамы в этот день и какие подарки предпочитают получать, узнала Teleprogramma.pro.

Катя Лель, певица

В семье артистки принято праздновать 8 Марта. Эта традиция ведется с самого детства исполнительницы. Она уверена, что Международный женский день — отличный повод сказать любимым о том, как они ценны и подарить им приятные подарки.

«Я сама стараюсь продумывать все подарки, которые дарю. Хочу, чтобы моим любимым женщинам было приятно их получать. Как правило, это вещи, который можно надеть и получить удовольствие, вспомнив человека, который ее подарил. Сейчас я заказала шелковые пижамы, топы красивые, шелковые халаты. Это всегда нужно женщине», — рассказала Лель.

Самой певице запомнилась огромная мягкая игрушка в виде черной собаки.

«Она выглядит как живая, до сих пор стоит у меня, уже 15 лет прошло. Все, кто ее видят, пугаются, думают настоящая», — поделилась Екатерина.

Виталина Цымбалюк-Романовская, пианистка

Экс-супруга Армена Борисовича призналась, что подарки, которые дарил ей Джигарханян, никогда нельзя было предугадать.

«Армен Борисович не любил делать подарки, он считал это нелепо, и что человек сам купит, что ему хочется. Теперь же самое гласное для меня — маму поздравить. Даже цветы и знак внимания, это уже приятно», — делится Виталина.

Мария Погребняк, модель

Светской львице чаще всего подарки на данный праздник преподносят дети, муж и близкие друзья. В основном дарят цветы.

«Но для нашей семьи это обычный день, считаю, что цветов в качестве подарка вполне достаточно. А что-то серьезное можно дарить на день рождения или Новый год. Дети, когда были помладше мне и бабушкам дарили открытки, сделанные своими руками. Делали цветы и писали нежные слова, заверяли, что любят нас и будут слушаться. А мы, как всегда, верили», — рассказывает Мария.

Эвелина Бледанс, актриса

Главный подарок актриса в этот день получает от своего сына Семы. Мальчик начинает готовиться к празднику заранее, тайком от мамы делает творческую работу.

«Сам мастерит открытку. И если раньше он делал это с бабушкой, с моей сестрой, то сейчас ходит в художественную студию, где они делают разные поделки. Обычно приносит домой то браслетик, то пальмочку, то цветочек, а в последнее время ничего, видимо ведется какая-то грандиозная работа», — рассуждает Эвелина.

Она отметила, что тема искусства очень близка мальчику и он получает искреннее удовольствие, занимаясь творчеством. А еще он ходит в театральную студию.

«Что касается каких-то особых подарков в этот день, то однажды мне подарили шикарную люстру. Она висит в гардеробной. Теперь предстоит полностью переделать саму комнату, будем считать, что это было начало подарка», — отметила актриса.

Виктория Боня, телеведущая.

Вспоминая свое 8 Марта Виктория признается, что в последний классный подарок в этот день ей преподносили в прошлом столетии.

«Единственный раз мне моя половинка дарила классный подарок. Это красивые украшения, не супер дорогие, но приятно. А вообще я уже забыла, когда кто-то, что-то дарил. В Европе не принято», — делится Виктория.

Девушка поделилась случаем, который как-то произошел в ее жизни. Европейский поклонник подарил ей высушенные розы в красивой коробочке.

«А потом он спрашивает, достаточно ли я тебя благодарю, за все, что ты для меня делаешь? Я намекнула ему, что он может дарить мне цветы. На это он сказал, что уже дарил мне цветы, примерно полгода назад. У меня был шок. Получается, подарил с запасом, чтобы на 2-3 года хватило», — удивляется девушка.

Тем не менее, она с детства привыкла, что на 8 Марта девушкам дарят подарки и приучает к этому дочку.

«У нас русские няни и они знают традиции, так что помогают дочке готовить подарки. Рисуют с ней какие-то картины», — говорит телеведущая.

Были в этот день в жизни Виктории и казусы. Воспоминание о неприятном событии осталось со времен школы.

«Это было в Краснокаменске, где я родилась, я была в 7 классе. В тот вечер я осталась ночевать у подруги, а маме не передали, что я не приду домой. В этот день в городе были народные гуляния и я не явилась. Мама в то время была глубоко беременна и нервы на пределе. Когда я явилась домой на следующий день, она так отлупила меня, что больше ни на какие гуляния я не ходила. Теперь, когда я тоже мама, я понимаю, какой это кошмар», — заключила девушка

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