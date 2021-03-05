Как выглядят памятники артистам, которые всегда купались в женском внимании

Многочисленные портреты Андрея Миронова

Недавно ушла из жизни актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в знаменитом многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». После смерти артистки многие вспоминали ее брак с Андреем Мироновым. Поклонники до сих пор не забыли артиста и приходят навестить его на Ваганьковское кладбище. Сама же Градова нашла последний покой на Троекуровском.

В программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова Екатерина рассказывала, как однажды Миронов пришел к ней, надушенный, в синей рубашке и с огромным букетом сирени. А еще он принес банку клубники, пересыпанной сахаром. Это было одно из самых ярких воспоминаний актрисы.

Также в одном из своих интервью Екатерина Градова упоминала, что как то раз села в машину, заваленную тюльпанами. На вопрос, по какому поводу эта цветочная феерия, Миронов ответил, что они едут в Кутузовский ЗАГС. Умение удивлять вообще было свойственно артисту.

В итоге актеры прожили в браке несколько лет. Андрей Миронов мечтал, чтобы Екатерина в большей степени посвящала себя заботам о доме и семье. И ради любимого мужчины актриса отказывалась от многих ролей. Однако союз двух талантливых личностей потерпел крах после того, как артист увлекся другой женщиной – коллегой по цеху Ларисой Голубкиной.

Екатерине Градовой же казалось, что прояви она больше мудрости тогда, брак можно было спасти. Хотя Екатерина всю жизнь счастливо прожила со своим вторым мужем – физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым.

Несмотря на этот факт, в своих интервью, в том числе и во время беседы с Корчевниковым, актриса признавалась, что часто вспоминала первого мужа. Похоронены они на разных кладбищах. Екатерина Градова – на Троекуровском кладбище, а Андрей Миронов – на Ваганьковском.

Надгробие, установленное на могиле артиста, выполнено в виде нескольких ровных плит, которые вертикально установлены друг за другом. Рядом с Андреем Мироновым нашла успокоение его мама Мария Менакер, которая пережила любимого сына на десять лет. Она приходила к нему практически до своих последних дней. Говорят, что автомобиль с Марией Менакер всегда пропускали на территорию кладбища, хотя это, конечно, было запрещено. Безусловно, смерть сына в возрасте 46 лет стала для матери безвременной и внезапной.

Вообще, Андрей Миронов ушел из жизни при довольно мистических обстоятельствах. 5 августа 1987 года остановилось сердце у его друга и напарника по многим фильмам и спектаклям– актера Анатолия Папанова, хотя ранее он никогда не жаловался на сердечные проблемы. Но при этом признавался в том, что в последнее время чувствовал, как будто его душит кто-то невидимый. Даже обращался к бабкам-ведуньям, чтобы справиться с тревожными мыслями.

Прощаясь с товарищем, Андрей посетовал на то, что ему теперь не с кем будет играть спектакли. А еще в отчаянии произнес: «Забери меня с собой».

И спустя ровно девять дней, во время спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро», во время гастролей в Риге, Миронову внезапно стало плохо. Произошло кровоизлияние в мозг. Ровно через два дня талантливого актера не стало.

На протяжении всего пути, когда гроб с телом Миронова везли из Риги в Москву, поклонники осыпали его цветами. Его могила так и остается одним из самых посещаемых мест Ваганьковского кладбища. Сегодня там можно увидеть свежие цветы, портреты актера и трогательный карандашный рисунок с его изображением. Любовь к артисту жива в сердцах людей до сих пор…

Черный ящик Владимира Ворошилова

Еще одним человеком, которого просто обожали женщины, был известный тележурналист, создатель программы «Что? Где? Когда?» на Первом канале Владимир Ворошилов. Памятник телемэтру на Ваганьковском кладбище характеризует его личность – интеллектуальную, необычную, мистическую.

Он представляет собой каменный черный куб на столе с надписью золотыми буквами «Владимир Ворошилов». Уникальность памятника заключается в том, что на нем нет ни портрета ведущего, ни дат его жизни и смерти.

По сути, архитектор Никита Шангин создал черный ящик – один из главных атрибутов интеллектуальной передачи «Что? Где? Когда?». Ящик обычно приносят в тот момент, когда знатокам необходимо назвать тот предмет, о котором упоминается в вопросе. А кладут его обычно в черный ящик.

Как признавался тогда архитектор, поначалу он планировал сделать такой памятник, где бы фигурировали рулетки, очки, совы, но потом захотел создать что-то лаконичное, напоминающее японское хокку – столь любимый жанр тележурналиста.

Шангин предложил знатокам назвать первые же ассоциации, связанные с личностью Ворошилова. Александр Бялко сказал: «Черный ящик». Архитектор отметил, что ассоциация с черным ящиком, внутри которого спрятана тайна, попала в яблочко.

Эту необычную идею поддержала и вдова Владимира Ворошилова Наталья Стеценко, рассказавшая, что ее мужа всегда волновала природа творческого механизма и тайна человеческой личности.

Памятник был выполнен из черного гранита – любимого материала Владимира Ворошилова. Как отмечала тогда Стеценко, этот масштабный монумент символизировал и долговечность, и тайну черного куба.

А женщины всегда влюбляются в пространство тайны. Ворошилов, будучи человеком обаятельным, купался во внимании противоположного пола на протяжении всей жизни. Был женат несколько раз.

Последние годы разрывался между двумя женщинами – двумя Натальями. Со своей предпоследней женой Натальей Стеценко Владимир Ворошилов прожил много лет. Она пришла работать к нему в программу, еще будучи молоденькой студенткой, но уже при этом замужней женщиной и мамой маленького сына Бориса (нынешний ведущий программы «Что? Где? Когда?» Борис Крюк — прим. ред.). И конечно, не устояла перед обаянием Владимира, после чего закрутился страстный роман.

Через пять лет после начала отношений, выяснилось, что у Владимира Ворошилова онкология. Наталья Стеценко терпеливо ухаживала за мужем, спала по несколько часов в день на коврике у его постели. К счастью, выяснилось, что доктора поставили ошибочный диагноз ведущему. На самом деле у него была просто тяжелая форма воспаления легких, а не рак. Тем не менее, благодаря стараниям Натальи Стеценко мэтр пошел на поправку.

Но последние годы жизни Владимир Ворошилов провел с другой Натальей – Натальей Климовой, которая подарила ему дочь, когда журналисту было 66 лет.

Знаменитый телеведущий программы «Что? Где? Когда?», которого зрители знали только по голосу, ушел из жизни 10 марта 2001 года. Причиной его ухода стал сердечный приступ.

Рассказывали, что в день прощания в Нескучный сад, где обычно проходят съемки телеигры, прилетел филин и долго кричал. Наверное, таким образом Владимир Ворошилов хотел попрощаться с игроками и игрой, которой отдал практически всю жизнь.

Сегодня передача «Что? Где? Когда?» по-прежнему любима зрителями, а к памятнику Ворошилову на Ваганьковском кладбище до сих пор не зарастает народная тропа.

Булат Окуджава: «Все влюбленные склонны к побегу».

Памятник другому любимцу женщин – поэту и барду Булате Окуджаве – тоже не вписывается в общепринятые каноны. Он представляет собой каменную глыбу с его именем, написанным рукописным шрифтом, авторства скульптора Георгия Франгуляна. Камень огорожен черной оградой, внутри которой можно увидеть брусчатку, по замыслу автора, символизирующую нотный стан.

Столь аскетичное оформление надгробия объясняется тем, что больше о личности Окуджавы скажет не его памятник, а богатейшее культурное наследие, оставленное потомкам. Ведь еще при жизни этого композитора и барда называли гением.

Вторая жена Окуджавы Ольга Арцимович вспоминала, что в первую же встречу с ним на литературном вечере подумала: вот он, гений. И не меняла своего мнения до последних дней.

Ради Ольги Булат оставил свою первую жену Галину Смольянинову, подарившую ему сына Игоря. Впрочем, отношения Окуджавы с Галиной испортились еще до появления Ольги в его жизни, это случилось, когда умер их первенец – дочка. Общее горе не сблизило, а только лишь разъединило пару.

Когда Галина ушла из жизни из-за сердечной недостаточности, Окуджаве не разрешили общаться с Игорем. Поэт очень переживал из-за невозможности встречаться с сыном, который, кстати, впоследствии начал употреблять наркотики и умер в 43 года.

Сам же Булат ушел из жизни на руках у Ольги Арцимович в Париже в 1997 году. Впрочем, он успел познать еще одну любовь – к Наталье Горленко, которая была младше барда на 30 лет. Тогда она работала в Институте советского законодательства, параллельно выступала с ансамблем «Гренада», ездила с гастролями по всему Союзу. Булат Окуджава же пришел в Институт, чтобы дать концерт. И там они и познакомились.

Но сблизились при довольно трагических обстоятельствах, когда Наталья потеряла своего первенца, рожденного в браке с мужем. Окуджава просто пережил аналогичную ситуацию, мог понять эмоциональное состояние девушки и найти нужные слова. После этого духовного сближения и начался их роман.

Наталья Горленко рассказывала, что они с поэтом много гастролировали, и их жизнь проходила в машинах, поездах и самолетах. Тогда же Окуджава написал стихотворение: «Все влюбленные склонны к побегу».

В итоге влюбленные расстались, но Наталья и спустя много лет признавалась, что до сих пор думает о Булате Окуджаве как о живом человеке.

Сегодня могила барда – одно из самых посещаемых мест Ваганьковского кладбища. Многие пришедшие признаются, что при посещении памятника Булата часто вспоминают его песню «Молитва» и знаменитые строчки из нее: «Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же каждому, чего у него нет»…

Кстати, Окуджава сочинил ее в Твери, когда пришел в гости к режиссеру Роману Виктюку. Одно время считалось, что это вольный перевод стихотворения средневекового поэта, поскольку песня называлась «Молитва Франсуа Вийона». Но такое название появилось только потому, что по идеологическим соображениям цензура хотела забраковать текст под названием «Молитва». И тогда Окуджава прибавил к нему имя Франсуа Вийона. Но слова, конечно, принадлежат самому поэту и не являются вольным переводом.

Сегодня песня «Молитва» звучит в спектакле «Идеальный муж» режиссера Константина Богомолова, когда по сюжету постановки душа художника возносится на небеса.

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