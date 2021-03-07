«Замрите, ангелы, смотрите — я играю!»: интересные факты из жизни Андрея Миронова

Яркий, талантливый, обаятельный, темпераментный, но при этом неосторожный, спонтанный, нерациональный и беспросветно обреченный — жизнь Андрея Миронова напоминала красочный витраж, то преображенный солнцем, то потемневший под покровом ночи.

В день рождения выдающегося артиста, которому 7 марта могло исполниться 80 лет, «Телепрограмма» вспоминает самые важные эпизоды его судьбы.

Миронов чуть ли не родился на сцене. 7 марта 1941 года сразу после спектакля (или даже во время него) в Театре миниатюр у артистки Марии Мироновой начались схватки — ее увезли в роддом им. Грауэрмана, где потом снимали фильм «Место встречи изменить нельзя», а через несколько часов счастливому отцу, советскому актеру Александру Менакеру — представителю высланной из Петербурга в Куйбышев интеллигенции, сообщили о рождении сына Андрюши.

Он еще в школе начал ходить в театральную студию, а потом поступил в Щукинское училище и стал ведущим актером Театра сатиры. Несмотря на бешеный успех спектаклей, европейские гастроли (Италия, Чехословакия) и всесоюзную популярность после первых больших ролей в кино («Три плюс два», «Берегись автомобиля»), актер бесконечно повторял: «Меня снимут» (с роли. — Авт.).

Там же, в Театре сатиры, он начал ставить спектакли как режиссер — и по произведениям классиков, и по пьесам Григория Горина, монологи которого часто читал. «Замрите, ангелы, смотрите: я играю!» — пел он в «12 стульях» от лица героя, а словно бы про себя.

Голливудскую внешность в совокупности с гагаринской улыбкой усугубили актерские гены — мать Миронова вспоминала, как точно сын копировал всех вокруг уже с детства. Был точен и внимателен к деталям.

Он мог попасть в знаменитую послевоенную сказку Александра Птушко «Садко» уже в 11 лет, но был забракован режиссером. В 20 лет Миронов дебютировал в большом кино в драме Юрия Райзмана «А если это любовь?» (на фото), сыграв упитанного старшеклассника.

Женщины боготворили Миронова. И он пламенно любил их, выбирая самых красивых. Первую жену — актрису Екатерину Градову (на фото в круге), звезду сериала «Семнадцать мгновений весны», встретил в Театре сатиры. Они прожили вместе пять лет, но после рождения дочери Маши развелись (актриса ушла из жизни 22 февраля 2021 года).

Второй официальной супругой стала Лариса Голубкина — ее дочь Маша стала его падчерицей, актер воспитывал девочку с трех лет (на фото).

В эвакуации в Ташкенте Андрей чуть не умер от тропической дизентерии, но его мама достучалась до Москвы и раздобыла дефицитный сульфидин. В том же Ташкенте Миронов гастролировал осенью 1978-го — и именно там перенес первое кровоизлияние в мозг.

Врачи ставили серозный менингит — никто не верил, что аневризма может быть у полного сил 37-летнего мужчины.

Вдобавок Миронов постоянно мучился от фурункулеза. Ему делали переливание крови, аутогемотерапию. Но ничего не помогало. Умер Миронов тоже практически на сцене — как и родился. 14 августа 1987 года он вышел на сцену Рижского оперного театра в роли Фигаро и начал терять сознание. Утром 16 августа актер скончался от кровоизлияния. Ему было 46.

Внуки актера — сыновья Марии Мироновой — очень похожи на деда. 28-летний Андрей Удалов уже пробует себя в кино и играет в Театре им. Вахтангова. Жизнеутверждающая мироновская генетика.

«К юбилею Миронова. Скользить по краю»

Воскресенье, 7 марта/13.25