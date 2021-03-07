Сколько денег Галкин, Валерия и другие звезды тратят на коммуналку, прислугу и обучение детей

«Телепрограмма» прикинула, сколько денег звездной семье нужно в месяц, чтобы вести привычный образ жизни. Учитывали только траты первой необходимости.

Услуги ЖКХ: от 60 тыс. руб. в месяц

«Мы много платим за «коммуналку». Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прямо какая-то огромная, но приличная», — недавно посетовал Максим Галкин в эфире «Вечернего Урганта». Площадь особняка телеведущего в подмосковной деревне Грязь 2300 кв. м. По оценкам экспертов, содержание такой громадины может достигать 300 тыс. руб. в месяц.

Но замок есть только у Максима с Аллой, рассмотрим что-то попроще. Телеведущему Дмитрию Диброву управляться с жилищем в элитном поселке на Рублевке помогает «умный дом» — система управления инженерными коммуникациями. Электроника контролирует отопление, вентиляцию, включение света, сигнализирует об утечках воды и т. д. Это помогает немного экономить.

Затраты на «коммуналку» в доме площадью 1100 кв. м могут достигать 120 тыс. руб. (с учетом отопления). Кроме того, в поселках есть ежемесячные «эксплуатационные платежи» — за вывоз мусора, охрану, дежурных электриков и водопроводчиков, содержание инфраструктуры, это еще около 25 тыс. руб. в месяц.

Певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным живут в элитном жилом комплексе в Крылатском в квартире площадью 280 кв. м. Коммунальные платежи за эту жилплощадь в отопительный сезон достигают 60 тыс. руб.

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня за шикарные апартаменты в Монако у моря платит более €2 тыс. (179 тыс. руб.) в месяц. И еще за свет €500. В то же время за трешку в столице площадью 140 кв. м Боня перечисляет без учета отопления 12 тыс. руб.

Прислуга: от 200 тыс. руб. в месяц

Минимальный штат прислуги в загородном доме звездной семьи 2 — 3 человека. У телеведущей Ксении Бородиной есть няня для младшей дочки и еще два помощника по хозяйству: женщина отвечает за порядок в доме и готовит, а мужчина следит за инженерными коммуникациями и выполняет другие поручения.

У рэпера Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей, поэтому целых 3 няни, а еще домработница и помощник по хозяйству с функциями водителя.

У Ольги Бузовой водитель выполняет функции телохранителя.

Зарплаты обслуживающего персонала в богатых домах такие: няня — от 80 тыс. руб., домработница — от 70 тыс. руб., мужчина — технический сотрудник — от 75 тыс. руб., водитель — от 90 тыс. руб.

За детсад или школу: от 60 тыс. руб. в месяц

В загородных элитных поселках детские сады чаще всего находятся прямо при школах. У детей здесь и иностранные языки, и различные кружки, и бассейн, и балет. Группы по 10 — 15 человек.

Поэтому и цены высокие: за индивидуальный подход к каждому ребенку и прочие фишки элитного образования в виде углубленного изучения предметов, еды ресторанного уровня и т. п. Садик стоит от 60 тыс. руб., а школа — от 90 тыс. руб. в месяц.

Продукты: от 25 тыс. руб. в неделю

Как правило, продукты в звездные дома прислуга закупает сразу на неделю. Отовариваются в элитных супермаркетах, где цены накручивают серьезно: говядина, гусь, утка — 1 тыс. руб. за кило; яйца — 240 руб. за десяток; масло сливочное — 345 руб. за 200 г; огурцы свежие — 980 руб. за кг; картофель — 84 руб. за кг; итальянские спагетти — 610 руб. за 500 г.

Услуги салонов красоты и стилиста: от 300 тыс. руб. в месяц

Для звезд лицо — рабочий инструмент, поэтому и женщины, и мужчины раз в пару недель посещают салоны красоты. Например, актеры Денис Шведов и Павел Деревянко не скрывают, что регулярно ухаживают за лицом.

А женщины тем более без умелых рук косметолога не могут: маски, массаж, пилинг, аппаратная косметология… «Инъекции красоты» — раз в полгода. Кроме того, со звездами первой величины (к примеру, с Полиной Гагариной) на постоянной основе работают стилисты и парикмахеры, ведь прическа и макияж нужны каждый день. Визажисту и мастеру по волосам платят в среднем по 100 тыс. руб. в месяц.

Ужин в ресторане: от 7 тыс. руб. за двоих

В ресторанах звезды ужинают пару раз в неделю. В меню ресторана She, в совладелицах которого значится Ксения Собчак, цены кусаются, но подружек звезды это не пугает. Салат с авокадо, креветками и яйцом пашот — 690 руб., котлета из черной трески — 750 руб., безглютеновые спагетти болоньезе с растительным фаршем — 690 руб., коктейль «Мандариновая Маргарита» — 550 руб.

В ресторане KAIF Provenance, где совладелец Моргенштерн, собирается публика помоложе, чтобы потусоваться рядом с рэпером и его коллегами. В меню салат с авокадо и креветками — 790 руб., тальолини (паста) с камчатским крабом и трюфельным маслом — 1250 руб., фирменный бургер — 777 руб., коктейль «Космополитен» — 650 руб.

ИТОГО:

Получается, что на самое необходимое знаменитостям нужен как минимум 1 млн руб. в месяц (и это без затрат на гардероб).