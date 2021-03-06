5 знаменитых холостяков из телевизора и где с ними познакомиться в реальной жизни

В марте на ТНТ начнется очередной сезон шоу «Холостяк». В этот раз девушки сразятся за руку и сердце рэпера и бизнесмена Тимати.

В искренность чувств в подобных телешоу мало кто верит — никто из героев-холостяков так и не женился, да и девушки приходят в программу скорее за пиаром. Поэтому в канун 8 Марта мы представляем пятерку известных неженатых мужчин, увидеть которых в «Холостяке» нет никакой надежды.

К созданию семьи они давно готовы — вот только не встретили пока подходящую женщину! Рассказываем, где в Москве можно встретить этих приятных во всех отношениях мужчин.

Сергей Бурунов, 43 года

Закоренелый холостяк на днях признался, что сейчас ни в кого не влюблен. «Я сам о себе забочусь», — говорит Сергей и уже, кажется, сомневается, что когда-нибудь создаст семью. Все свободное время он отдает работе.

Бурунов недавно пошутил насчет посланий от поклонниц в соцсетях: «Мне странные женщины пишут — я стараюсь это не читать. Красивые мне не пишут». Сергею хочется общаться с умными и симпатичными: «Мне не важен типаж женщины, хотя, конечно, есть предпочтения. Например, Моника Беллуччи мне нравится очень. В то же время мне нравится Марго Робби. Невероятной красоты барышня. Важнее, что в голове и чтобы не без чувства юмора».

Встретить Сергея в столице можно в его любимом ресторане «Лодка», который он посещает много лет.

Антон Привольнов, 40 лет

Ведущий телешоу на НТВ «Звезды сошлись» Привольнов недавно запустил свое интернет-шоу. Антон — мужчина современный и продвинутый, активен в соцсетях — так что пишите ему и, не исключено, сможете заинтересовать этого холостяка.

От первого брака у Антона растет сын, 13-летний Платон — телеведущий принимает активное участие в его воспитании. А вот в столичной квартире и загородном доме Привольнова хозяйки нет. Имейте в виду, что этот холостяк ну очень высокий: рост Антона 197 см.

Игорь Верник, 57 лет

Репутация ловеласа прочно закрепилась за Игорем Верником. Уже и сын у актера — перспективный жених, но Игорь по-прежнему в списке завидных холостяков столицы. Встретить Верника проще простого — перед своими спектаклями в МХТ им. Чехова он любит посидеть часок в кафешках в Камергерском переулке.

Игорь Верник — человек воспитанный, начитанный и умеет поддержать беседу. Он не теряет надежды встретить идеальную женщину. Однажды Верник рассказал, какой, по его мнению, она должна быть: «Невероятно теплой, нежной, ласковой, доброй, домашней и при этом очень яркой, содержательной личностью — с характером, со своим мнением, с прекрасным образованием».

Милош Бикович, 33 года

На днях «холоп» Бикович получил российское гражданство, так что без проволочек сможет зарегистрировать брак в нашем загсе. Теперь сербскому актеру осталось только жену выбрать. Он давно готов к семейной жизни, вот только к выбору жены подходит слишком ответственно.

«Когда секс не по любви, это уже декадентство, это постыдно…» — рассуждал Милош в интервью Ксении Собчак. При этом актер признался, что такие ситуации в его жизни случались, но он «старается быть лучше». Вот и новый статус обязывает — на днях Бикович стал президентом Ассоциации кинематографистов Сербии.

Встретить красавца можно в Белградском драматическом театре, ну или на съемочных площадках в России. Бикович недавно рассказал, что в Москве любит бывать в ресторанах Erwin, White Rabbit, Butler, а гуляет вдоль Фрунзенской набережной.

Иван Янковский, 30 лет

Внук народного артиста Олега Янковского, сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры вырос в харизматичного артиста. Иван хорош собой, расстался с девушкой и смотрит сериалы в своей квартире в центре Москвы в одночестве.

В отсутствие дамы сердца Иван много времени уделяет родителям: «Мне важно, чтобы они мной гордились и чтобы были счастливы. Каждая улыбка на лице — это лишние годы их жизни. Это очень просто». Зарабатывает молодой актер прилично, так как снимается много — недавно у него вышли фильм «Огонь» и сериал «Топи», на подходе еще пара проектов.

Скоро мы увидим Ивана в роли шахматиста Анатолия Карпова в картине «Чемпион мира» про матч с Виктором Корчным в 1978 году.

Этого холостяка можно увидеть живьем в спектаклях Театра им. Ермоловой и Студии театрального искусства. С цветами и записку передать. А вообще сейчас в социальных сетях можно зацепить любую звезду остроумным комментарием. Иван также бывает в ресторанах «Рыбы нет», Gutai, а кофе он пьет по утрам в «Кофемании».