Звезды и их котики: заядлые кошатники среди знаменитостей

Ксения Бородина с мужем и двумя дочками живет в загородном доме. В конце прошлого года детей шокировала смерть их любимого мейн-куна Каспера (у 10-месячного кота оторвался тромб в сердце). Многие говорили Бородиной, что дело тут в породе. Однако на днях в доме телеведущей появился новый питомец — копия Каспера, тоже мейн-кун. Зовут его Цветан — дети счастливы, а их родители надеются, что котик с ними надолго.

Борис Корчевников приютил своего Степку в декабре. Телеведущий рассказывает: «Этого сибиряка нашли с сестричками у метро «Планерная» в коробке, обмотанной скотчем. Очистили от поселившихся в ушках паразитов, вернули к жизни. Взял его к себе». Степану в марте будет уже пять месяцев. Кстати, Борис также пристроил в добрые руки сестру Степы — она была с ним в той самой коробке со скотчем.

До пандемии Дмитрий Хрусталев часто вел различные частные мероприятия — на одном из торжеств ему и подарили котенка. Так Кика вошла в его жизнь. Дмитрий завел ее, будучи холостяком, но и после женитьбы звезды «Вечернего Урганта» кошка остается главной хозяйкой в доме. А Митя не возражает: величает ее Кикой Дмитриевной и говорит, что трехцветная (черно-бело-рыжая) красавица приносит счастье в дом.

Николай Басков полгода назад завел в своем холостяцком доме котенка породы шотландская вислоухая. Имя у симпатяги оказалось гламурное — Шанель. Певец приобрел Шанель для мамы, но через три дня понял — привязался так, что не отдаст. Когда уезжает, то домработница шлет видеоотчеты о том, чем Шанель занята. Басков говорит, что кошка скрашивает его холостяцкий досуг, и шутит: «Когда подрастет — куплю ошейник с бриллиантами и буду водить на светские мероприятия».

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