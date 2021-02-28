Кто из звезд создал семью в феврале

Дарья Повереннова и миллионер

48-летняя звезда сериалов «Меч», «Учителя» и «День рождения Буржуя» Дарья Повереннова сыграла свадьбу в узком кругу близких в День святого Валентина. Актриса вышла замуж за давнего возлюбленного — 57-летнего Андрея Шаронова. Избранник Поверенновой — человек деловой, занимает посты президента Московской школы управления «Сколково» и председателя совета директоров АО «Медицина». То, что Шаронов — миллионер, конечно, здорово, но, как говорят, он еще и человек хороший, что в семейной жизни не менее важно.

«Мы шли к этому почти 8 лет! И пришли!» — радуется Дарья. После похода в загс Повереннова обнадежила всех, кому «немного за тридцать»: «Кто сказал, что с возрастом нет шансов на женское счастье?! Или на мужское? Ерунда! Не забывайте, что жизнь не заканчивается молодостью…» У Дарьи и Андрея немало общих интересов: ЗОЖ, беговые марафоны, лыжи…

Для Андрея это второй брак — его первая супруга умерла девять лет назад. От этого союза у Шаронова двое взрослых детей. У Поверенновой от предыдущего брака с режиссером и актером Андреем Жигалкиным есть взрослая (и, кстати, уже замужняя) дочь Полина.

Константин Ивлев и журналистка

47-летний повар Константин Ивлев, знакомый по шоу «На ножах», что идет на канале «Пятница!», в День всех влюбленных женился второй раз. Нынешняя зазноба младше Константина на 19 лет. Шеф-повар остановил свой выбор на знойной брюнетке из кубанской станицы Тамань Валерии Куденковой. У Куденковой есть диплом экономиста, сейчас она заочно учится на журфаке МГУ.

Девушка говорит, что познакомилась со звездой экрана случайно и не на гламурной вечеринке, а на… рынке. Мол, покупала черешню, пробовала грязную прямо с лотка, Ивлев заметил ее и подошел познакомиться… И вот уже Куденкова трудится в бизнес-проектах известного мужа. У Ивлева, помимо зарплаты телеведущего, высокие гонорары за рекламные проекты и успешный бизнес. Среди проектов Константина есть фабрики-кухни, столовые, идет строительство ресторанов.

Шеф-повар после встречи со своей Лерой изменился, похудел на 22 кг (раньше весил 134 кило). Константин души в молодой жене на чает и после похода в Грибоедовский ЗАГС Москвы уже объявил о скором венчании.

Для Леры это первый брак. А Константин развелся с первой женой после 23 лет семейной жизни. Сын Ивлева Матвей после года студенчества во Франции бросил учебу и теперь работает у отца. А дочь повара Маруся пока учится в одной из московских школ. Видимо, скоро у Маруси и Матвея появится брат или сестра, ведь их отец заявил: «У нас дети будут с Лерой однозначно, сто процентов!»

Мария Горбань и фотограф

Звезда сериала «Кухня» и рекламных роликов сотового оператора Мария Горбань в феврале успела замуж выйти и обвенчаться в Москве, а потом отметить это радостное событие в Сочи. 34-летняя Горбань счастлива в отношениях с простым парнем Кириллом Зоткиным. Он — фотограф, а несколько лет назад стал еще и директором серф-лагеря.

Благодаря Кириллу Маша полюбила серфинг. А Кирилл полюбил не только красавицу Машу, но и подружился с ее 6-летней дочкой Стефанией от первого брака с осветителем Олегом Филатовым. Горбань с Зоткиным на пару дней после свадьбы сбежали в романтическое путешествие в Сочи.

Катерина Шпица и бизнесмен

Избранником популярной актрисы Катерины Шпицы стал Руслан Панов — директора сети фитнес-клубов и бизнесмен. Влюбленные строят отношения уже больше трех лет. И вот под конец февраля Катерина и Руслан сходили в ЗАГС. Фотографией счастливой пары поделилась в своей соцсети певица Алена Свиридова.

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