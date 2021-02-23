Григорьеву-Апполонову и Запашному на 23 Февраля дарят носки и майки, а Никасу Сафронову – дом с бабочками

Teleprogramma.pro выяснила у Льва Лещенко, Данко и Станислава Садальского, как они встречают День защитника Отечества и какие подарки получают.

Мы долго ждали этот день, готовились к нему и ломали голову, чем же порадовать наших защитников. Потратиться на подарок или сделать что-то своими руками, устроить семейный ужин или пойти в ресторан — все-таки универсального рецепта нет. Зато мы может ответить, как празднуют День защитника Отечества наши знаменитые мужчины.

Возможно, их откровения станут поводом пересмотреть подход к подарку для вашего защитника.

Алексей Кортнев, исполнитель

В семье актера принято обходиться без сюрпризов. Подарки на 23 Февраля, 8 Марта и другие праздники давно согласовываются заранее.

«Поэтому у нас все как-то без сюрпризов. Да и особенно бурно 23 февраля у нас отмечать не принято. Я в этот день всегда работаю, у нас всегда какие-нибудь концерты», — поделился актер.

Никас Сафронов, художник

Художник считает праздник прекрасным поводом устроить семейные посиделки или нанести дружеский визит друзьям. И хотя изначально День защитника Отечества должен относиться только к тем, кто защищает Родину, но так сложилось, что это день всех мужчин.

«Мы радуется, что у нас, у мужчин, есть такой день, что женщина имеет повод поздравить своего защитника. Женщина может что-то связать, приготовить вкусное, подарить свою любовь, а мужчина принять все это, постараться облегчить ее труд, позвать в ресторан. Еще один повод провести время с близкими людьми», — рассуждает художник.

По его мнению, в этот день будут уместны любые подарки. Чисто символические, практичные или для души.

«Можно подарить бутылку хорошего вина, свитер или рубашку. Или узнать, что мужчина хотел и купить ему. Например, спортивный костюм, обувь. Не важно, что дарить, главное хорошее настроение, а чтобы мужчина с утра был добрым, жена не должна его пилить накануне», — заключил наш собеседник.

Что касается подарков, которые преподносят в этот день художнику, то дарители предпочитают узнавать предпочтения получателя.

«Один спросил какой напиток я люблю, другой узнавал про краски (я люблю итальянские, хотя пользуюсь и Невской палитрой). Кто-то пиво немецкое мне приготовил, привез прямо из Германии. Еще у меня много знакомых девушек, но они понимают, что я человек общественный и этот день не смогу провести с ними. Бывает, женщина обижается, что не хватает времени, но что делать? Говорю: хотите — бросьте меня», — говорит Никас Сафронов.

Были в жизни художника очень необычные подарки, о них он до сих пор вспоминает с теплотой.

«Как-то я пришел в это день к своей девушке, а весь дом был усыпан цветами, летали 1,5 тысячи бабочек по комнатам. И я был покорен, я чувствовал себя на дне рождении весны. Вот это для меня был необыкновенный подарок. А еще дарили книги, «Озорные рассказы» Оноре де Бальзака в редком оформлении, это был очень важный подарок. Если говорить о неприятной стороне праздника, то 23 февраля ушел мой папа, так что для меня это отчасти грустный день», — признался Никас Сафронов.

Данко, певец

Артист тоже знает о подарке, который ему готовят.

«Маша (возлюбленная артиста, — прим. ред.) моя хотела подарить мотоцикл, брутальный мужской подарок. А еще я как-то получал робота для игры в теннис», — рассказал артист.

Часто поклонники присылают ему подарки, сделанные своими руками: поделки, разные игрушки, а однажды даже прислали котенка в коробке. Кот получил имя Барсик и долго жил в семье исполнителя. А вот подаренный попугай не прижился, его певец передарил.

Кстати, он согласен, что подарок на 23 Февраля является сигналом для мужчины. Какой презент получил сам, такой и подари на 8 Марта.

«Сначала 14 февраля идет — это пристрелочка. Валентинки, конфетки. Потом пена для бритья, носки, а взамен этого хотят что-то эдакое, баночку крови, например. Надо признать, что женщины обычно экономят на подарках», — заключил Данко.

Андрей Григорьев-Апполонов, певец

В этот день артист получает такие же презенты, как и большинство российских мужчин. Дарят носки, майки.

«Обычно что-то стандартное дарят, носки, майки и т. д. Хотя был один подарок, который запомнился. Наверное, от поклонников, до сих пор не знаю, от кого», — признался певец.

Лев Лещенко, артист

Лев Лещенко считает 23 Февраля не таким большим праздником, чтобы уделять ему много внимания и дарить крупные подарки.

«Большого значения этот день не имеет. Если дарят, то обычно рубашки, галстуки, духи, ну и по мелочам. Жена может что-то из обихода подарить. Ну и когда получается, в этот день встречаемся с семьей», — говорит Лев Валерьянович.

Что касается памятных подарков, то когда-то его наградили медалью накануне праздника.

«В целом 23 Февраля – это не тот праздник, на который дарят знаковые подарки», — заключил артист.

Станислав Садальский, актер

Он уверен, что на 23 Февраля обычно передаривают то, что подарили другие.

«Одна актриса, с которой я сейчас выхожу на тропу войны, дарила дорогущий парфюм. Не хочу называть фамилию. А я ей на 8 Марта дарил духи Майи Плисецкой», — рассказывает актер.

Эдгард Запашный, артист цирка

Для него подарки на этот день всегда являются чем-то непредсказуемым. Но и среди них встречается много классических вариантов.

«Мужики мужикам ничего не дарят, просто руку жмут. Дарят подарки обычно женщины. Знаю, что многих раздражают классические презенты вроде пены для бритья и носков, а я этому всегда радуюсь, получается годовой запас. Знаю, что все это точно мне пригодится», — отметил знаменитый дрессировщик.

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