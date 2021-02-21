Экс-участники «Танцев со звездами» назвали фаворитов 12 сезона, а действующие финалисты раскрыли тайны шоу

Дарья Сагалова болеет за Сергея Лазарева, а Игорь Миркурбанов - за Яну Студилину и Антона Шагина.

Интрига 12 сезона проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия» будет раскрыта через несколько часов. Кто же победит в этом сезоне? Вопрос, который волнует всех: нервы участников напряжены до предела, тело ломит и просит отдыха, а зрители голосуют за своих любимчиков, чтобы дать им иммунитет.

В финал вышли восемь пар: Екатерина Шпица и Михаил Щепкин, Янина Студилина и Денис Тагинцев, Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева, Александр ST и Евгения Толстая, Антон Шагин и Ульяна Максимкина, Дава и Дарья Палей, Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили. За кубок проекта продолжат бороться только пять, остальные покинут соревнование по итогам зрительского голосования.

Teleprogramma.pro поинтересовалась у победителей прошлых сезонов, за кого они болеют, и спросила у участников, какие мысли посещают перед финальным состязанием и что было самым сложным в этом сезоне.

Дарья Сагалова, актриса

Актриса стала победительницей третьего сезона проекта, который прошел в 2006 году. Партнером Дарьи стал Антон Ковалев.

«После победы пару лет следила за новыми сезонами, потом стало некогда. Но на этот раз знаю, что участвует Сережа Лазарев. Он мне симпатичен, у него хорошая физическая подготовка, он обаятельный, привлекательный мужчина. Я искренне желаю ему победы», — говорит Дарья.

Юлия Савичева, певица

Юлия Савичева и Евгений Папунаишвили одержали победу в четвертом сезоне (2009 год).

«Я стараюсь следить за 12 сезоном, но не всегда получается. Думаю, что очень высоки шансы на победу у пары Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой, я им этого желаю. Также выделяю для себя пару Кати Шпица, она очень старается, я за нее болею», — говорит Юлия.

Евгений Папунаишвили тоже борется за победу в 12 сезоне. Он танцует с актрисой Екатериной Гусевой.

«Я желаю этой паре занять достойное место. Мне очень понравился их номер Фьюжн с пасодоблем и Грузинским танцем», — говорит певица.

Татьяна Буланова, певица

В 2011 году Татьяна Буланова стала победителем 6 сезона. Певица танцевала с Дмитрием Ляшенко. Следить за 12-м не получается, говорит, что не хватает времени.

«Я очень редко смотрю телевизор, к сожалению, не получается. Я лично знакомы с Дмитрием Дюжевым, к сожалению, он уже покинул проект», — говорит артистка.

Игорь Миркурбанов, режиссер.

Игорь боролся за победу в 12 сезоне проекта «Танцы со звездами», но покинул гонку. На паркете у него остались свои фавориты.

«Я болею за Яну Студилина и Дениса Тагинцева, а еще за Антона Шагин и Ульяну Максимкину. Эти пары мне нравится. Буду следить за финалом», — заключил Игорь.

Юрий Николаев, телеведущий

Юрий Николаев один из самых известных российских телеведущих. Проект «Танцы со звездами» ему хорошо знаком, он вел несколько сезонов.

«Я смотрю шоу, но не по одному выпуску, а разом. Для моего сердца это дорогой проект, я рад, что до сих пор держится высокий уровень. Честно, не выделяю кого-то, а очень восхищаюсь умением всех ребят. Каждый достоин победы. Я не судья, я оценивают не столько пары, сколько общее впечатление. Хотя у меня были пары, которым я с первого танца пророчил победу, так и получалось», — говорит телеведущий.

Ну что же, посмотрим, чей прогноз оправдается. Пока явными фаворитами проекта являются Сергей Лазарев и Давид Манукян.

Эмоции зашкаливают, руки-ноги ломят

Мы поговорили с участниками 12 сезона, узнали, что они чувствуют в этот важный день.

Сергей Лазарев признается, что за эти недели было все: и слезы, и нервы, и смех, и падения, и травмы. Тело ломит и болит, репетиции занимают по 4-5 часов в день.

Актриса Екатерина Гусева искренне переживает, что скоро придется расстаться с проектом. Страшнее всего потерять ощущение, что живешь на пределе и пике своих возможностей.

Дмитрий Лысенков, актер

Актер Дмитрий Лысенков пришел к выводу, что танец — это очень красивый спорт, телевидение — это стресс.

Он тоже потратил километры нервов, страдал бессонницей, от перенапряжения поднималась температура.

«А из-за узконосой обуви вросли ногти на ногах, операция потребовалась. В общем, это было двухмесячное физическое испытание. Работа и преодоление себя», — говорит Дмитрий.

Тем не менее, он буквально влюбился в танцы.

«Аргентинское танго – моя любовь! И если бы чем-то хотел овладеть, то именно этим танцем! Контемп — я всегда любил как зритель, и к счастью, кое-какие навыки модерна у меня сохранились с театрального института. Этот танец был в удовольствие! Жаль, что до пасодобля у нас ноги так и не дошли. Мы с Олей о нем мечтали с первого эфира. Но что делать?..», — делится актер.

Кстати, самым сложным танцем для него стала самба. И не потому, что танец замысловат и требует особого профессионализма, а потому, что «не лежала у меня душа к этому открытому жизнерадостному южному танцу».

А еще каждый понедельник, во время освоения новой программы, актера посещали мысли: «Боже, зачем я согласился?». Стоило увидеть на паркете коллег, как в голове зарождался вопрос: «Боже, что я-то здесь делаю?»

Оказалось, что Дмитрий начисто лишен спортивного азарта. Зато домочадцы им довольны и каждый выпуск танцуют у телевизора в своей неповторимой манере.

«Каждый получил кучу травм, но были и смешные случаи. Но я их не помню, так как обычно находился в дальнем темном углу павильона, чтоб собраться и настроиться, мало что видел. За юмор у нас отвечал Саня ST. Я, кстати, очень рад, что благодаря проекту познакомился с ним, с Катей Шпицей и Мишей Щепкиным, Катей Гусевой и Денисом Тагинцевым», — заключил Дмитрий.

Болеть актер намерен именно за пару Екатерины и Михаила.

Александр SТ

Российский рэп-исполнитель в восторге от проекта. Его захватили не только танцы, но и новые интересные знакомства, особая атмосфера.

«Я научился танцевать, узнал, что у меня есть много новых мышц, которые могут болеть. Вспомнил, где функция — отправить SMS и напомнил о ней своим друзьям!», — делится своим позитивом артист.

Признается, что танцевать оказалось сложно и травмоопасно.

«Тело ломит, ноги ноют, ребра болят, руки все примотаны тейпами, чтобы не вылетали, но желания бросить не было. Наоборот, появился спортивный азарт. Чтобы Ассоль сказала — это было круто!

Очень ругался на себя после фокстрота…. Я вообще всегда ощущаю ответственность за те или иные промахи на себе. Я же мужчина, я веду», — рассуждает Александр.

Сложности были в каждом танце, например, когда разучивали КвикСтеп он ругался и злился, а в итоге вышел один из лучших номеров пары.

«Теперь знаю массу движений и я, и домочадцы. У нас целый арсенал для праздников и свадеб: поддержки, шаги! Украсим любое торжество!

Ассоль всегда прекрасно танцевала, нужно было мне подтянуть до ее уровня, а Эстель старается соответствовать маме», — говорит Александр.

Финальный выпуск «Танцев со звездами» на телеканале «Россия 1», 21 февраля, в 17:30.

Смотрите также