Бузова, Семенович и другие звезды поздравили по видео читателей Teleprogramma.pro с Днем защитника Отечества

23 февраля страны постсоветского пространства отмечают День защитника Отечества. А что самое главное для мужчины? Чтобы любимая женщина чаще говорила, как она его любит и ценит.

Специально для всех наших мужчин Teleprogramma.pro собрала поздравления самых красивых и интересных женщин страны. И они рассказали, как на самом деле относятся к представителям сильного пола.

Ольга Бузова: «Будьте опорой»

«23 февраля – День защитника Отечества. Но мы так любим наших мужчин: отцов, дедушек, любимых, что давно поздравляем с этим праздником всех мальчишек. И при этом неважно, служили ли они нет. Просто хочется верить, что настоящие мужчины существуют, — говорит Ольга. — Мужчины, оберегайте нас! Слава Богу, что сейчас нет войны. Но можно оберегать своих женщин по-другому. Давайте нам защиту. Будьте надежными, преданными, будьте опорой. И тогда рядом с вами мы превратимся в нежных, ранимых и слабых женщин. Мужчины, с праздником! Ваша Ольга Бузова!»

Анна Семенович: «Вам без нас никуда»

«Дорогие мужчины, я поздравляю Вас с 23 февраля. Желаю счастья, здоровья, любви и радости, крепости духа. И помните, что вам без нас никуда, — напоминает Анна Семенович. — Мы вас очень любим, ценим и уважаем, а вы нас балуете – носите на руках. Будьте счастливы, мои дорогие мужчины. С праздником! Ваша Аня Семенович!».

Жасмин: «Спасибо за крепкое мужское плечо»

«Дорогие мужчины! Поздравляю вас с праздником силы, отваги и чести. Желаю вашему здоровью быть крепким, как сталь, а характеру –непоколебимым, как северный ветер. А силе воле – твердым, как гранит, — благодарит мужчин Жасмин. — Спасибо вам за заботу и ваше крепкое мужское плечо, на которое мы, женщины, всегда можем положиться и опереться. С праздником! Ваша Жасмин».

Анна Калашникова: «Хочу поздравить и нас, девочек»

«Хочу от всей души и от всего сердца поздравить наших защитников с их профессиональным праздником – 23 февраля. И конечно, этот день не был бы таким колоритным и значимым, если бы я поздравила только мужчин и пожелала бы им всего да побольше. Конечно, я хочу поздравить и нас: девочек, девушек, мамочек, бабушек, потому что именно мы рожаем мужчин, воспитываем их, делаем из них сильных и мужественных защитников, — размышляет Анна. — Поэтому, девочки, и нас с праздником! Хочу пожелать всем мира в этом мире. И хочется, чтобы этот год запомнился тем, что прекратились бы войны, конфликты, скандалы. И чтобы вам, защитникам, пришлось защищать только нас, женщин. И конечно же, свои семьи. С праздником!» Анита Цой: «Вы вселяете в нас уверенность в завтрашнем дне» «Итак, специально для Teleprogramma.pro поздравление Аниты Цой – с этим прекрасным и мужественным праздником – днем защитника Отечества. Друзья мои, я желаю прежде всего всем крепкого здоровья, — говорит Анита. — Большое спасибо за то, что вы нас защищаете, обороняете, делаете нашу жизнь безопасной. И самое главное, что вы вселяете в нас уверенность в завтрашнем дне. Будьте здоровы, счастливы и любимы. И слушайте хорошую музыку. Все, что я хотела, я сказала. Я вас просто люблю!»

Виктория Макарская: «Вам достаточно быть сильным на своем месте»

«Дорогие мужчины! От всей глубины своего женского сердца я хочу поздравить вас с днем защитника Отечества. Необязательно быть военным, чтобы защищать своих женщин и детей в этом мире. Достаточно быть сильным, мудрым, честным, смелым и ответственным на том месте, на которое вас поставила жизнь. И я хочу вам всем пожелать мудрости, терпения и самое главное – любви, — размышляет Виктория Макарская. Любви во всех ее проявлениях: к своему делу, семье, к Родине. Любви ко всему, что вас окружает. Мы без этого не сможем. Именно ваша любовь дает нам крылья, делает нас красивыми, дает нам надежду на то, что все будет хорошо. С днем защитника Отечества, дорогие наши драгоценные мужчины!»

Teleprogramma.pro присоединяется ко всем прозвучавшим поздравлениям!

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