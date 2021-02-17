Рустам Солнцев рассказал, куда «Дом-2» все же может переехать

В прессе появилась информация о том, что съемки проекта «Дом-2» должны были начаться на телеканале «СТС Love» еще в феврале, но они снова поставлены на паузу. Якобы это произошло потому, что владельцы реалити-шоу не смогли решить финансовые вопросы.

Меж тем участники проекта, частично получали зарплату и жили за счет рекламы в «Инстаграме». А вот представители съемочной группы пытаются найти альтернативный источник заработка: устраиваются на работу таксистами или курьерами.

Насколько эти слухи правдивы? За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к ведущему шоу Антону Беккужеву.

«Вы опираетесь на лживые источники, которые и дали вам эту информацию. Это же Рустам Солнцев сказал, — пояснил Антон. — Вам и стоит позвонить ему, поскольку он больше всех знает… Человек, который уже восемь лет не участвует в шоу, всегда почему-то все знает. Пока я больше не могу ничего комментировать».

А вот что ответил Антону Беккужеву сам Рустам Солнцев.

«Антон — большой профессионал своего дела. И я очень ценю это его качество. Но я дам ему совет: «Пожалуйста, направь свой негатив не на меня, а на тех людей, которые довели «Дом-2» до подобного состояния». На тех, кто закрыл самый смотрибельный сериал, где я когда-то играл главную мужскую роль. А я же рассказываю о проекте то, что не скажет больше никто».

«Вы также говорили, что шоу будет выходить в эфире канала «СТС Love…»

«Мне эта информация пришла от достоверных источников. Но мой оператор и продюсер Сергей Павлович выдвинул теорию, что, скорее всего, проект может появиться на канале Super. И все переедут туда. Но это пока только его версия».

Напомним, в конце декабря прошлого года было объявлено о закрытии проекта «Дом-2» на канале ТНТ. С тех пор в СМИ постоянно появляются слухи о его возрождении на других площадках. Так, в январе известный продюсер Валерий Комиссаров, стоявший у истоков реалити-шоу, заявил, что готов выкупить права на программу у канала ТНТ. Но пока не получил внятного ответа на свое предложение. Затем стало известно, что реалити-шоу возьмет в эфир телеканал «СТС Love». Но пока воз и ныне там…

Teleprogramma.pro будет следить за судьбой проекта!

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