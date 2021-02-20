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Красавицы-актрисы, которые поддерживали отважных воинов в отечественных фильмах и сериалах

Вспоминаем ярких красавиц по случаю Дня защитника Отечества.

Красавицы-актрисы, которые поддерживали отважных воинов в отечественных фильмах и сериалах
Кадры из военных фильмов

Светлана Ходченкова («Благословите женщину», 2003)

Светлана Ходченкова в фильме «Благословите женщину»
Светлана Ходченкова в фильме «Благословите женщину»

Задолго до голливудской карьеры и танцев на пилоне в «Домашнем аресте» Светлана Ходченкова была, как говорят в народе, «кровь с молоком»: аппетитной и не изнуренной диетами. Именно такой ее и показал Станислав Говорухин в картине «Благословите женщину». Актриса сыграла смиренную жену тирана-офицера Ларичева (Александр Балуев) Веру. Женственную и любящую, которая сопровождает мужа по гарнизонам и подчиняется любым его прихотям.

Наталья Андрейченко («Военно-полевой роман», 1983)

Наталья Андрейченко в фильме «Военно-полевой роман»
Наталья Андрейченко в фильме «Военно-полевой роман»

В номинированной на «Оскар» драме Петра Тодоровского «Военно-полевой роман» роскошная Наталья Андрейченко, на тот момент уже блеснувшая в «Сибириаде», сыграла Любовь Ивановну Антипову — жену комдива, погибшего на войне. Актриса показала по сути двух разных женщин внутри одной картины — очаровательную и привлекательную даму, похожую на Мэрилин Монро, и замученную войной и гибелью близких мать-одиночку, которая продает пирожки зимой на улице.

Мария Миронова («Родина», 2015)

Мария Миронова в фильме «Родина» (справа)

Адаптация израильского сериала «Военнопленный» у Павла Лунгина, чего уж скрывать, не очень получилась. Проект не стали продолжать. Зато мы увидели множество красивых актрис: Викторию Исакову, Алису Хазанову, Марию Шалаеву и, конечно, Марию Миронову — она сыграла Елену Брагину, жену офицера ВМФ Брагина (Владимир Машков), пропавшего без вести. Женщина горевала по погибшему мужу, но, после того как его вызволили из плена, выяснилось, что она теперь живет с его братом Дмитрием (Владимир Вдовиченков). Миронова отыграла несколько постельных сцен и массу тяжелых диалогов.

Екатерина Редникова («Вор», 1997)

Екатерина Редникова в фильме «Вор»
Екатерина Редникова в фильме «Вор»

Российско-французский фильм Павла Чухрая по повести Леонида Леонова тоже был номинирован и на «Оскар», и на «Золотой глобус». 23-летняя Екатерина Редникова сыграла Катю — жену танкиста Толяна (Владимир Машков), промышляющего грабежами в послевоенное время. Чем-то напоминающая звезду «Лолиты» Доминик Суэйн Редникова показала все, что умеет: и постельные сцены, и тяжелые драматические эпизоды, и нежную материнскую любовь.

Ольга Будина («Граница. Таежный роман», 2000)

Ольга Будина в фильме «Граница. Таежный роман»
Ольга Будина в фильме «Граница. Таежный роман»

В сериале Александра Митты собралась россыпь звезд — в диапазоне от Михаила Ефремова и Ренаты Литвиновой до Галины Польских и Андрея Панина. Молоденькая Ольга Будина исполнила роль Марины Голощекиной — врача гарнизона, в котором развивается эпичный сюжет. Ее муж Никита (Алексей Гуськов) после любовных мытарств девушки будет стреляться в лесу за свою зазнобу с лейтенантом Столбовым (Марат Башаров). До сих пор эта роль остается самой важной и крупной в карьере Будиной.

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