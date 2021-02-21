Какие звездные пары распались в начале 2021 года, а кто наоборот нашел любовь

У Горбачевой — музыкант…

32-летняя актриса Ирина Горбачева строит отношения с 32-летним музыкантом, экс-солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым.

Напомним, Горбачева сама инициировала развод с актером Григорием Калининым, после того как узнала об измене мужа. А в прошлом году призналась, что уже не одна. В начале знакомства этой парочки ничто не предвещало романа.

В 2019-м Горбачева снялась в двух клипах и даже записала совместный трек с украинской группой «Агонь», которую Савлепов организовал еще с одним выпускником Quest Pistols. Директором «Агня» в то время была жена Савлепова. А в прошлом году мужчина оказался разведенным и был замечен в романтических отношениях с Горбачевой.

Летом Ира навещала возлюбленного в Киеве, теперь вот он гостит у нее в Москве. Горбачева вывела Антона даже в московский свет: взяла с собой на вручение национальной премии в области веб-индустрии (Ирина с коллегами в очередной раз получала премию за сериал «Чики»). «Рядом с ним я просто плыву, растекаюсь. Этого чувства бесценного я ниоткуда не могу получить», — говорит Ирина.

…а у Дитковските — ресторатор

32-летняя Агния Дитковските впервые за шесть лет после развода с Алексеем

Чадовым представила нового мужчину. Актриса пришла на кинопремьеру с известным ресторатором Богданом

Панченко. Он не только хорош собой, но и весьма обеспечен — мужчина с компаньонами владеет ресторанной группой, которая открыла модные столичные бургерные и рестораны.

Оказывается, Агния и Богдан уже женаты, и у них даже есть общий ребенок, по слухам, ему уже 3 года. Напомним, что у Дитковските есть сын от первого брака — 6-летний Федор.

Новый бойфренд Агнии не любит светского внимания к своей персоне — все его интервью в журналах исключительно по бизнес-тематике. Поэтому Дитковските и не публикует фото с романтических ужинов в ресторанах Панченко, с мальдивских пляжей и шашлыков в загородном доме. Но с таким мужем Агния может позволить себе выбирать только те сценарии, которые ей действительно нравятся.

Яна Троянова устала от пьянок Сигарева…

44-летний режиссер Василий Сигарев в интервью для шоу «вДудь» сообщил, что они с 47-летней актрисой Яной Трояновой больше не пара. В гражданском браке Сигарев и Троянова прожили чуть больше 10 лет. Оба с Урала, там и познакомились — в Екатеринбурге, в театре у Николая Коляды.

Драматург рассылал пьесы своего ученика Сигарева по всем театрам мира, а в это же время в «Коляда-театре» играла артистка Троянова. Когда Василия Сигарева позвали снимать кино, он выбрал Яну своей музой: Троянова сыграла все главные женские роли в его фильмах. «Мне Васю дали, чтобы я могла реализоваться как актриса», — рассказывала Яна.

А сейчас Троянова сама снимает как режиссер сериал по сценарию Сигарева.

«Яна друг и кореш, — объясняет новый статус взаимоотношений Василий. — Живем по отдельности с сентября. До этого еще полтора года жили вместе [как друзья] на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину. Я даже ходил к психиатру. Не мог отпустить». У Василия в центре Москвы теперь новая квартира со свежим модным ремонтом. «Мы стали лучше относиться друг к другу, по-человечески. Стали больше понимать, уважать», — не хочет отпускать Троянову из своей жизни Сигарев.

Злые языки судачат, что разлюбить Сигарева Трояновой помогло его пристрастие к алкоголю. Когда Василий не работает, он уходит в запои. Однако режиссер заявил как отрезал: уже полтора года ничего такого не было.

…а жена Папунаишвили — от измен

У 39-летнего танцора и хореографа Евгения Папунаишвили всегда были большие амбиции в шоу «Танцы со звездами». Но прошлой весной он выбыл из проекта из-за болезни напарницы Марии Иваковой. В нынешнем сезоне Евгений танцует в паре с Екатериной Гусевой, и телезрители не считают их фаворитами проекта.

На днях Папунаишвили объявил о приостановке работы своих школ танцев — бизнес не пережил пандемии. Но главный удар Евгений получил от жены — Салима Бижабер подала на развод. Папунаишвили познакомился с итальянкой в московском салоне красоты, где Салима работала стилистом. Бурный роман через пару месяцев завершился свадьбой и скорым рождением дочери, которой сейчас 3 года.

На прошлой неделе Папунаишвили сообщил, что они с Салимой больше не вместе: «Мы сделаем все, чтобы наша дочка София росла здоровой и счастливой».

А вот Салима в Инстаграме разоткровенничалась: «На протяжении этого года я слышала разные мнения о моих отношениях с Евгением. Да, увы, мы разводимся. На протяжении пяти лет я боролась за семью ради нашей общей дочки, я закрывала глаза на многое, я прощала, верила и возвращала! Но, к сожалению, сохранить семью не удалось, измены я не прощаю». Пока еще законная жена Евгения уточнила: «Ситуация с изменой длилась в последнее время нашей семейной жизни, а не все пять лет».

Пока неизвестно, вернется ли Салима после развода в Москве на родину, к своей большой итальянской семье. «Я благодарю его за нашу дочь. Постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать все его поступки в ее глазах», — говорит женщина.

Возможно, печальная личная история добавит паре Папунаишвили лишние баллы от телезрителей «Танцев со звездами». Члены жюри уже начали его жалеть.

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