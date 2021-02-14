Cartier, кролик и любовь: Бузова, Гайдулян и другие звезды о том, какие подарки получали в День святого Валентина

Портал Teleprogramma.pro выяснил, как угадать с подарком и какие сюрпризы лучше не делать.

Многие звезды и блогеры обожают День святого Валентина, хотя этот праздник давно разделил общество на поклонников и противников празднования Дня всех влюбленных.

Портал Teleprogramma.pro выяснил у знаменитых певцов, блогеров и актеров, которые отмечают праздник, какие подарки им запомнились больше всего, и чего они ждут от ближайшего 14 февраля.

Ольга Бузова, певица, актриса и телеведущая

У звезды экрана и сцены – миллионы поклонников. Среди них есть и те, кто регулярно признается в любви красавице, причем не дожидаясь Дня святого Валентина.

И куда же без подарков? Тем более, что звезда их просто обожает.

«Нет ничего важнее эмоций. Это самый лучший подарок, он ценнее любых материальных. Особенно люблю сюрпризы, когда ты до последнего не знаешь, что тебя ждёт. Как вы думаете, может добавим искреннюю любовь в список необычных подарков? Несмотря ни на что, я чувствую, что она всегда со мной, и я люблю ею делиться. Больше всего хочу, чтобы все любящие сердца ежедневно получали такой подарок от своих близких и родных!»

Марина Крассовка, блогер и тату-мастер

Блогер Марина Крассовка честно признается – никогда специально не отмечала 14 февраля. Скорее, она – за приятные неожиданности.

«Для меня этот праздник не является каким-то особенным. На мой взгляд, он все-таки создан для небольших сюрпризов и приятных подарочков: любимая коробка конфет, нежный букет цветов, валентинки, можете быть что-то милое из одежды. Но нет ничего постоянного в этом мире, так что в этот раз у меня праздничное настроение на максимум. В этот раз жду браслеты от Cartier!», — призналась девушка.

Андрей Гайдулян, актер

Звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян – минималист и скромник в вопросах празднования Дня святого Валентина. Актер рассказал нам, что для счастья в этот день ему не нужно много.

«Нет на свете более крутого и необычного подарка на любой праздник и на День всех влюблённых в том числе, чем выходной (смеется). На самом деле мне для праздничного настроения надо немного: вкусный ужин на двоих в домашних тапочках и бокальчик шампанского. С удовольствием бы рассмотрел вариант небольшого путешествия на пару дней. Но в этом году у нас такого варианта, увы, быть не может », — посмеялся актер.

Кристина Новикова, блогер и визажист

Бьюти-блогер Кристина Новикова признается, что не остается без внимания любимого в День святого Валентина. Причем, с каждым годом он генерирует все новые идеи.

«Моему мужу на любой праздник удается удивлять меня все больше и больше. Пусть я и не вспомню конкретный подарок, но это всегда что-то особенное и такое искреннее. Безумно счастлива от того, что испытываю такие эмоции. И все же самый бесценный подарок — это любовь», — отметила визажист.

Настя Крайнова, певица

У певицы Насти Крайновой в жизни случился настолько неожиданный подарок, который она запомнила на всю жизнь. После его получения девушка испытала целую гамму противоречивых чувств.

«Да, такой подарок действительно был, и классно, что в самом положительном смысле этого слова. Испытывали ли вы чувство обманутого ожидания? Сразу вспоминаю картинки «ожидание — реальность». У меня было то же самое, только с счастливым финалом (смеется). Мне подарили корзину с экзотическими фруктами. Знаете, такую огромную и необъятную. Но я была в таком недоумении, потому что ожидала немного другой подарок (девочки меня поймут). Подхожу к этой корзине и начинаю любоваться фруктами с натянутой улыбкой. И вижу, что там на дне лежит какая-то открытка. Решила почитать и не прогадала: это оказались билеты на самолет! Такие разные эмоции я давно не испытывала и, конечно, была в полном восторге! Вот такие сюрпризы надолго остаются в памяти», — призналась певица.

Ксения Телешова, телеведущая, бизнес-леди и блогер

Телеведущая, блоге Ксения Телешова – за полезные и практичные подарки. Девушка бережет время и нервы своего любимого, поэтому он точно знает, что именно нужно дарить.

«Обычно мне дарят те подарки, которые я выбираю и заранее сообщаю своему любимому. Например, в этот раз буду отмечать 14 февраля на Мальдивах. А самый необычный сюрприз мне преподнес знакомый мальчишка, тогда мне было 14 лет. Он подарил мне кролика. Это было максимально неожиданно, да и я не знала, что делать с таким подарком. Так что не рекомендую выбирать такие экстремальные сюрпризы», — советует девушка.

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