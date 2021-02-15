Что известно о модной соцсети Clubhouse, в которой можно свободно болтать со звездами
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Что известно о модной соцсети Clubhouse, в которой можно свободно болтать со звездами

Там поговорить со знаменитостью можно только «голосом».

Что известно о модной соцсети Clubhouse, в которой можно свободно болтать со звездами
Илон Маск зарегистрировался в соцсети Clubhouse / фото Globallookpress © Javier Rojas

Новая социальная сеть Clubhouse появилась в 2020-м году. Там можно запросто поболтать со знаменитостями, обсудить насущные проблемы или поучаствовать в дискуссии. Причем не сообщение написать, а отправить голосовое сообщение и получить такое же от звезды.

К февралю 2021 года на платформе зарегистрировались уже почти 4 млн пользователей. И это притом, что попасть в нее можно только по приглашению.

Clubhouse мигом стала популярна после регистрации в ней Илона Маска и Марка Цукерберга. Что это за соцсеть, как там общаться и нужна ли она нам — рассказываем в видео Teleprogramma.pro.

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