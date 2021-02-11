«Дава использовал Ольгу»: профайлер прокомментировал признания Бузовой и Манукяна о расставании

Певец и блогер Давид Манукян (он же Дава) выпустил новый трек «Обнулила нас» — первый после расставания со своей возлюбленной Ольгой Бузовой.

«Ты обнулила плей-лист. Ты обнулила нас. Мой старый плеер завис, повторяет: вернись! Сто измученных раз», — поется в этой композиции, очевидно, посвященной Ольге.

Бузова же решила не оставаться в стороне и намекнула, что ее поклонники тоже скоро услышат пронзительное произведение о несчастной любви в ее исполнении. Ну, а Дава в свою очередь попросил поклонников делиться мнением о его треке.

Teleprogramma.pro же призвала на помощь специалиста. Отправив несколько видеороликов с участием Бузовой и Манукяна, где они говорят о своем расставании в Сторис, в передачах «Танцы со звездами» и «Вечерний Ургант», профессиональному профайлеру Илье Анищенко.

Мы попросили его оценить, насколько наши герои искренни в своих признаниях. Напомним, профайлер – это специалист, умеющий создать психологический портрет человека и по ряду признаков определить, говорит ли он правду.

«Я давно изучал эту пару. И они сразу мне показались неискренними. Причем неискренность я заметил со стороны Давы. Как мне тогда показалось, а впоследствии я в этом убедился, он использовал Ольгу Бузову для того, чтобы пропиариться, — поясняет Илья Анищенко. А вот со стороны Ольги настоящие чувства были. Она его любила. Поведение Ольги Бузовой является искренним, особенно на видео, которое она записала в Сторис сразу после первой ссоры с Давой на недавнем праздновании своего дня рождения. В Сторис, где она говорит: «Я его заблокировала, и вы сделайте так же», я тоже вижу искренние эмоции и переживания».

— А что вы скажете о Давиде?

— А вот с его стороны я замечаю просто избегание темы. Я не вижу там ничего, что могло бы подтвердить его чувства. Да, тема неприятная.

В комментариях Андрею Малахову на передаче «Танцы со звездами» Манукян демонстрирует стрессовые жесты: облизывания, покусывания, но никакой печали, разочарования или других эмоций я не вижу.

Это можно увидеть и по их совместным фотографиям. Ольга тянется к Даве, а вот с его стороны подобного отношения я не заметил.

— Как, по вашему мнению, будет развиваться эта история дальше?

— Я изначально не верил в эти отношения и думал, что они скоро закончатся. Что же будет дальше? Сейчас сложно делать какие-либо прогнозы. Но я думаю, что Ольга отношения не возобновит, посмотрит на эту ситуацию по-другому, поймет, что ее использовали.

А Даве могу пожелать только удачи. Он хорошо себя пропиарил, раскрутился и теперь снова может пользоваться этой волной славы.

— А вы думаете, Ольге не нужен пиар? Многие полагают, что там изначально существовал некий контракт…

— Что касается вопроса, что у них все сыграно, Ольга — еще очень хороший бизнесмен. У Бузовой прекрасные продюсеры. И даже самую неприятную ситуацию Ольга и представители ее команды используют себе в плюс, постараются извлечь из нее выгоду. Ольга Бузова и петь будет про это, и клип выпустит. Это сильные и искренние эмоции, и грех на них не заработать.

В дальнейшем будет интересно послушать мнение самих участников этой истории. Кто-то из них выскажется более конкретно и четко. И думаю, что это все-таки будет Ольга, Дава же будет всячески избегать этой темы.

Причиной этого скандала, я думаю, стало именно его поведение. И в итоге Ольга все поняла.

Teleprogramma.pro желает счастья в личной жизни и Ольге Бузовой, и Давиду Манукяну!

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