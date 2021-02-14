Зигзаги Павла Майкова: поучаствовал в преступлении, увел жену у друга и вернул былую славу

Почти никто не знает режиссерских постановок Павла Майкова в театре, далеко не все слышали его песни. Зато вся страна знает вышедший в 2002-м сериал «Бригада», после которого скромный артист мюзиклов из Мытищ стал звездой всероссийского масштаба. Майков, напомним, сыграл в культовой саге бандита Витю Пчелкина по прозвищу Пчела.

Дальше все было не так феерично, как у его экранных «братанов» Безрукова, Дюжева и Вдовиченкова. Однако, пережив кризис, безработицу и развод, Майков сумел перезагрузить карьеру.

«Думал, «Бригада» — это про строителей»

С третьего раза поступив в ГИТИС и окончив его, актер недолго поработал в нескольких московских театрах, а потом попал в мюзикл «Метро», сыграв главную роль — музыканта Ивана. Тем удивительнее было увидеть его в роли «братка». Все произошло случайно.

— Однокурсник позвал меня за компанию на пробы какой-то «Бригады», — вспоминал актер. — Я думал, про строителей будет фильм. Пришел, у меня фотографии спрашивают (портфолио). Я ответил зло: «Нет у меня ничего, забрали уже!» Хамское поведение им понравилось, меня сразу взяли. Никто из нас представить не мог, как прогремит сериал про конченых отморозков…

Слава вскружила голову актеру. Он рассказывал, как гонял по Москве на машине, буквально ощущая бессмертие: такой пьянящей была народная любовь. Возвращение с небес на землю было болезненным: актеру несколько лет вообще не предлагали крупных работ. Только спустя три года «Бригады» он появился в небольшой роли в популярном сериале «Солдаты». Параллельно Павел пробовал ставить спектакли по Набокову и Вампилову, вел разные телепроекты. В 2005 году Майков развелся с первой женой, актрисой Екатериной Масловской, родившей ему в 2003-м

сына Даниила. И до 2015 года играл второстепенные роли в проходных проектах. Был период, когда два года не было вообще ни одного предложения. Каждый день актер думал, на что купить еду. А еще критиковал коллег и даже замахнулся на святое.

— «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал, — говорил он. — И Безруков участвовал. Только он потом Иисуса сыграл. А я бы не решился после «Бригады»…

Павел начал плотно заниматься музыкой. С актером из сериала «Счастливы вместе» Алексеем Секириным, являющимся мужем знаменитой сестры Майкова Анастасии Стоцкой, Павел сколотил группу «7 процентов». «Родственники» играли панк в московских клубах. В 2011 году Майкова позвали в группу ButterBrodsky. Этот проект прожил пять лет, после чего Майков основал коллектив «Магрит». С ним Майков и выступает по сей день, называя свое творчество «интеллектуальным перформанс-роком». Можно сказать, что именно музыка и спасла актера. Он начал злоупотреблять крепкими напитками, когда сидел без работы: «С алкоголем у меня никогда не было проблем, я же пьяница!» Репетиции и выступления помогали не терять веру в жизнь.

«Измены» и перемены

А еще рядом с Павлом в тяжелые моменты была вторая жена Маша, которую он увел у своего теперь уже бывшего друга, успешного и у нас, и в Голливуде актера Михаила Горевого («Шпионский мост», «Умри, но не сейчас»). Актриса Мария Саффо была гражданской супругой Горевого, с Майковым они играли в спектакле, который ставил Михаил.

— Полтора года я молчал и тайно любил жену человека, с которым работаю и дружу, — признавался Майков. — На репетициях наблюдал за Машей каждую секунду и начал замечать, что она отвечает мне взаимностью. Как только это понял, открылся ей…

Поворотным стал 2015 год. Актера вытащили из забвения, предложив роль в громком сериале «Измены». Потом были работы в спортивной мелодраме «Лед» и вновь спортивной, но уже комедии «Дылды». А еще были роли в других заметных проектах — «Ольга», «Тобол», «Шерлок в России»… И, наконец, главная роль — Павел изобразил баламута Севу в комедии «Отпуск», которая идет сейчас на ТНТ.

Много лет Павел шел к этому. Теперь Майков, отметивший прошлой осенью 45-летие, ждет аж двух крупных премьер в ближайшее время: речь о сериале «Макаров» (главная роль шефа угрозыска) и фильме «Пальма» (роль — пилот Георгий Красилов).

«Отпуск» с понедельника по четверг в 20.00

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