Кто занял место в сердце Полины Гагариной

У 33-летней Полины Гагариной есть традиция — подробности взаимоотношений с любимыми мужчинами она рассказывает лишь после того, как сходит с ними в загс. И еще одна — крутить служебные романы исключительно с творческими личностями старше себя. Вот и на сей раз певица привычкам не изменила.

Блондинка и ЧинКонг

Недавно в кинотеатре «Октябрь» состоялся спецпоказ первых серий третьего сезона сериала «Бывшие», где в одной из главных ролей снялась Полина. Певица с актерским образованием (Гагарина окончила Школу-студию МХАТ) после общения с журналистами покинула кинотеатр в гордом одиночестве, затем села во внедорожник Land Rover, за рулем которого был симпатичный мужчина, и укатила в неизвестном направлении. Но за звездой проследили досужие папарацци, и уже на следующий день по соцсетям разлетелись фото Гагариной с кавалером: парочка остановилась, чтобы купить кофе навынос, — тут-то ее и щелкнули.

Мужчину за рулем Land Rover записали Полине в женихи еще минувшим летом. Их встречали вместе то на прогулке в Москве, то на отдыхе в Турции, то на Мальдивах… Кто же этот счастливчик, завоевавший сердце известной певицы? Избранник звезды — 47-летний музыкальный продюсер Владимир Чиняев. В музыкальной тусовке он известен как саунд-продюсер под псевдонимом ChinKong. Чиняев контролирует все этапы записи песни, работает как звукорежиссер, иногда и сам сочиняет.

Владимир зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, имеет свою звукозаписывающую студию. Работал с такими звездами, как «Дискотека Авария», Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Эмин Агаларов, DJ Smash. С Гагариной Чиняев сотрудничает почти три года, однако раньше их связывали исключительно служебные отношения. Все изменилось меньше года назад. Гагарина в начале 2020-го разъехалась со вторым мужем, а в конце года оформила развод. А вот Чиняев, как говорят, с прошлой семейной жизнью еще не попрощался — мужчина пока еще официально женат, и у него есть несовершеннолетний ребенок.

«Полина с Владимиром и правда много времени проводят вместе, — рассказывает «Телепрограмме» знакомая продюсера. — Однако они не живут гражданским, или гостевым, или еще каким-то другим браком. Каждый ночует у себя дома».

То есть у пары в разгаре конфетно-букетный период, ну а что будет дальше, покажет время.

Бывшие

Первый муж Полины Гагариной актер Петр Кислов старше ее на 5 лет. Пара познакомилась на занятиях в Школе-студии МХАТ — Гагарина была студенткой, а Кислов — помощником преподавателя Игоря Золотовицкого, который вел этот курс. Брак пары продлился три года, их сыну Андрею сейчас 13 лет. На развод подала Полина — в быту несовместимость характеров быстро дала о себе знать.

Второй супруг Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков — старше звезды эстрады на 10 лет. Познакомились они на фотосессии, потом долго переписывались в соцсетях. Судачили — мол, Исхаков влюбился так, что ради Гагариной бросил другую звездную девушку, актрису Равшану Куркову. Фотограф и певица прожили в браке шесть лет. Их дочери Мии весной исполнится 4 года. Со своими детьми оба бывших мужа Полины общаются.

Гагарина от второго мужа ушла еще до начала нового романа. Ходили слухи, что самую востребованную и высокооплачиваемую в стране певицу стал раздражать супруг, который получает в сотню раз меньше. Однако это не совсем так. Полина действительно зарабатывает много (концерты, реклама, работа на ТВ) — по данным самого свежего рейтинга доходов российских звезд журнала Forbes, ее годовой доход составляет $6,4 млн (484 млн руб).

Однако близкие звезды знают, что для нее доходы супруга значения не имели. Незадолго до ухода от Исхакова Гагарина так рассуждала об их разнице в заработках:

«Это очевидно, и это нормально. Он с этим живет, он знал с самого начала, что я певица. Артисты получают за свою профессию вот столько, если они востребованные. А фотографы получают вот столько. И, кстати, очень неплохо… Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия».

Сейчас, к слову, у Полины очередное большое мероприятие — строительство нового дома.

Ослепленный ревностью

Гагарина во втором муже ценила терпение: «Наши с Димой отношения во многом основаны на его прекрасном чувстве юмора. Я могу скандалить, бываю раздраженной, а он способен вовремя разрядить, сгладить ситуацию».

Но, каким бы тонким чувством юмора ни обладал Исхаков, ему сложно было легко и иронично реагировать на определенные ситуации в отношениях с Полиной. Например, когда в конце года его официально развели с Гагариной и тут же он узнал, что теперь уже экс-жена с детьми и возлюбленным планирует отдых за границей. Отреагировал Дмитрий без намека на юмор — написал заявление в Федеральную миграционную службу и запретил вывозить дочь за рубеж.

Тут же оправдался: «Я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет его выезда за пределы России в соответствии со своими правами и законом. Меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц. Согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал. Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты, и всем членам семьи это прекрасно известно».

Однако раньше, когда Дмитрий отправлялся с Полиной на океан, дочка летала с ними. Похоже, что главная причина такой реакции — банальная ревность. Потому что Исхаков в социальных сетях намекнул на то, что в отпуск Полина летит не только с детьми, но и с возлюбленным. И даже провоцировал подписчиков в Инстаграме на диалог:

«Слухи ходят очень разные, и я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно неясен. А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком?»

В итоге стороны договорились, и Полина с детьми в январе 2021 года все же улетела на каникулы на Мальдивские острова. На одном из самых дорогих тамошних курортов отдыхала не только певица с детьми, но и часть ее коллектива — заодно дали и концерт для отдыхающих. Скорее всего, проживание благодаря этому выступлению было бесплатным — по бартеру.

Владимир Чиняев жил на соседней с Полиной вилле. Возможно, в этом отпуске родилась новая совместная композиция певицы и продюсера. Владимир ведь еще и композитор: он стал соавтором нескольких песен Гагариной, разумеется, все они — о любви. Кстати, некоторые установки из этих композиций начинают работать. Хит «Смотри» Полина записала незадолго до расставания со вторым мужем. Как говорится, сама себе напела: «Завтрашний день подарит новые силы. Перевернем страницу жизни красиво…»

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