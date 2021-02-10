Что наши звезды делают в TikTok

TikTok — молодая площадка для самореализации и заняли ее такие же молодые и никому неизвестные блогеры. Однако уже через несколько месяцев они стали знамениты и богаты. Российский шоу-бизнес решил не отставать.

Сейчас мало появляться на экранах ТВ и даже быть популярным в Instagram, молодая аудитория засела в новомодном TikTok, наши селебрити устремились создать там аккаунты и теперь снимают видео из трендов и пытаются завоевать сердца подростков.

Кто из звезд уже завел армию фанатов-школьников, а кому так и не удалось постичь премудрости TikTok — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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