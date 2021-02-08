«Меня выписали с 50% поражением легких»: Пригожин рассказал, как боролся с коронавирусом

Продюсер также поделился с Teleprogramma.pro, как чувствует себя сейчас.

В СМИ появилась информация, что продюсер Иосиф Пригожин тяжело заболел коронавирусом. На своей странице в Инстаграм он рассказал, что сначала болезнь протекала в легкой форме, но потом он внезапно начал задыхаться. Продюсера госпитализировали в больницу Дубая, где он находился в то время.

Как написал Пригожин, дальнейшее промедление могло стоить ему жизни. Ведь состояние продюсера ухудшалось с каждым днем. Затем его подключили к кислородному аппарату. По словам продюсера, местные доктора немедленно приступили к мощнейшей терапии, выводящей его из цитокинового шторма.

«Кто не знает, цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных, близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки», — написал Иосиф Пригожин на своей странице в Инстаграм.

Также продюсер признался в том, что первый завтрак и самостоятельный поход в душ стали для него праздником. Он начал по-другому смотреть на многие вещи и больше ценить жизнь.

В интервью Teleprogramma.pro Иосиф Пригожин рассказал, как чувствует себя сегодня и обратился к нашим читателям с важным заявлением.

— Меня уже выписали, и я вернулся в Россию. Вирус, который везде нас подстерегает, настолько вирулентный, что не имеет значение, где вы находитесь: на солнце, в море или на холоде. Он не зависит от климатических и погодных условий и может застать врасплох в любое время и в неожиданной ситуации.

Тогда я готов был отдать руку или ногу, лишь бы мне вернули дыхание. Это был ад.

Но любовь, друзья и врачи сделали все, чтобы я вернулся домой. Я очень благодарен российским врачам 52-й больницы, находившимся постоянно на связи, и дубайским докторам, которые меня спасали. Теперь Арабские Эмираты для меня – дом родной, потому что именно там меня вернули к жизни.

— Разработали ли уже для вас программу реабилитации?

— Меня только недавно выписали с 50% поражением легких. Программа у меня простая. Я поместил пост в Инстаграм не потому, что хотел рассказать об этом, а потому что люди потеряли меня из виду. Поначалу хотел плюнуть на Инстаграм, чтобы не отвечать дебилам, утверждающим, что я призываю вакцинировать общество. Я лишь призываю своих друзей спасти свою жизнь.

Я потерял огромное количество друзей и знакомых, которые просто не привились. Российская вакцина Sputnik V является лучшей вакциной в мире. Вы можете воспринимать это как рекламу. Но я могу сказать только одно: кто не хочет, пусть не прививается. Я же жалею, что не сделал вакцину раньше. Это самая моя большая ошибка, которую я совершил в последний год.

— А как сейчас чувствует себя Валерия?

— Уже лучше. Она выздоровела.

Teleprogramma.pro желает Иосифу Пригожину скорейшего выздоровления и полного восстановления!

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