Вдова Бориса Грачевского: «Я долго не могла убедить его пройти обследование»

На 72-й день рождения мужа, который должен был наступить в марте, 36-летняя Екатерина Белоцерковская готовила сюрприз — романтическую поездку. Первую с их маленьким сыном Филиппом. А 14 января пара планировала отметить 7-летие совместной жизни. Но именно в этот день Борис Грачевский скончался из-за осложнений коронавирусной пневмонии. У него был лишний вес, лимфостаз, сердечно-сосудистые проблемы, меланома. Но роковую роль в трагическом исходе сыграло позднее обращение в больницу.

В декабре Грачевский пришел с работы и ощутил легкий озноб. Жена сделала ему экспресс-тест на коронавирус. Результат был положительный. Через три дня заболела и Катя. Грачевский принял решение не обращаться к врачам официально — стал консультироваться со знакомым доктором по телефону.

«Первые семь дней было легко. Потом у него поднялась температура, — рассказывает Катя. — Уговаривала его на компьютерную томографию, но он отказывался. Врач, который лечил мужа по телефону, сказал, что в этом нет необходимости. Когда температура держалась уже четыре дня подряд, я криком кричала: «Пожалуйста, нужно сделать КТ!» Но не могла его убедить».

Ни кашля, ни одышки у Грачевского не было — только температура. Когда наконец Катя уговорила мужа пройти КТ, было уже 75% поражения легких.

«Он когда узнал, почернел», — рассказывает вдова.

В этот же день Грачевского госпитализировали. Первые 10 дней Борис Юрьевич постоянно созванивался с женой, друзьями, даже интервью раздавал по телефону. Ситуация ухудшалась, с кислородной поддержки его перевели на ИВЛ, после которого было временное улучшение. Но потом состояние Грачевского вновь ухудшилось.

«За день до смерти мне сказали, что он на гемодиализе — отказали почки, — вспоминает Белоцерковская. — Мне говорили: «стабильно тяжелый». На следующий день врач написала: «Катенька, все плохо. У него развился сепсис». Но даже в этот момент я верила, что он справится».

В последний день жизни мужа Катя увидела его через стекло. Вечером, когда она укладывала сына, раздался звонок из больницы со страшной новостью. «Наверное, если бы не ребенок, то и меня бы уже не было», — плачет вдова. Сыну Белоцерковской и Грачевского Филиппу в феврале исполнится 10 месяцев.

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