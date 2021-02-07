«МузОбоз»: как Иван Демидов создал крутую музыкальную программу

Теперь наивысшей степенью признания можно считать стартовый эпизод в фильме «Брат-2» (2000), где герои фильма приходят в гости к харизматичному ведущему Ивану Демидову.

«Извините, это вы «МузОбоз» вели?» — «Да, было дело». Тогда Алексея Балабанова еще не считали культовым режиссером. Однако не случайно он выбрал отсылку именно к этой программе ОРТ в качестве антуража фильма, передавшего дух эпохи лучше и ярче, чем многие книги и песни того времени. В феврале этого года «МузОбозу» исполняется 30 лет.

Темные очки, косуха, модная прическа и американский подбородок. Это теперь образ уроженца Сызрани, отслужившего в ВДВ, осветителя техцентра «Останкино» Ивана Демидова смотрится слегка комично. А в феврале 1991 года, когда рубрика «Музыкальное обозрение» начала выходить в рамках программы «Взгляд», советский народ был шокирован такой подачей материала.

Никогда не показывавший глаз ведущий в снисходительно-вальяжной манере, в асинхроне звука и артикуляции рассказывал о новинках музыкального подполья. В «МузОбозе» показывали клипы «Алисы», «ДДТ», «Наутилуса Помпилиуса». После застегнутых на все пуговицы Игоря Кириллова и Анны Шиловой это был не только телевизионный, но и культурологический прорыв. Стильно, модно, молодежно. Разрыв шаблонов.

«С песней по жизни. Достоверно о всех стилях и направлениях модной музыки. Думай о нас, сегодня с тобой «Музыкальный обоз. Рулевой обоза — Иван Демидов», — дерзко гласил закадровый голос, пока в заставке под музыку из кантри-хита Пола Маккартни Bip Bop Юрий Шевчук и Гарик Сукачев, столкнувшись лбами, кричали друг на друга, а ведущий в элегантном костюме что-то объяснял в кадр. От каждого сюжета передачи или высказывания ведущего веяло крутизной.

Угол обозрения и правда был широким: от Константина Кинчева до Анжелики Варум, от группы «Кар-мен» до «Браво» и «Иванушек International» с «Ногу свело!». А какие тексты? «Добрый вечер! Сегодня исполнилось бы 55 лет великому Джону Ленонну — человеку, лицо которого по праву занимает на музыкальном иконостасе место между Отцом, Сыном и Духом. И пусть забыта наша традиция трудовыми успехами встречать святые юбилеи, мы достойно встретили день рождения Джона». Блеск!

Помимо новинок музыки в эфире «МузОбоза» были весьма саркастические репортажи с лазерных теледискотек и ретроконцертов 90-х (то, чем сейчас занимается Алла Михеева в «Вечернем Урганте»), показывающие «простых пацанов с Воронежа», бодро отплясывающих дедушек и темнокожих артистов (Джимми Джи).

В эфире звучали слова «экстази», в кадре курили, а 24-летняя шатенка Лера Кудрявцева развлекала зал, общаясь с публикой. Сергей Мазаев мог открыто обратиться с экрана к спонсорам, попросив денег на проведение музыкального фестиваля «Поколение-95» в клубе «Сохо» со своим другом Федором Бондарчуком.

В «МузОбозе» любили шалить. Например, махровые попсовики поздравляли с днем рождения заядлых рокеров — как бы своих врагов. А в клипе Ирины Салтыковой «Серые глаза» («Мне говорят: ты сошла с ума, а я говорю: разберусь сама») голые мужчины в БДСМ-костюмах с проколотыми сосками посыпали друг друга лепестками роз. А еще Демидов в эфире без стеснения называл «глупостью» то, что «окружает партийные движения в нашей стране», и, видимо, поэтому после сольной программы взял курс на большую политику.

«Обоз» остановился в 2000 году, после чего Иван повесил темные очки на гвоздь, открыл миру небесного цвета глаза, основал православный телеканал «Спас», руководил движением «Молодая гвардия», был заместителем министра культуры РФ, курируя кино, а теперь возглавляет Фонд развития современного искусства и парк «Зарядье». Как говорил рулевой «МузОбоза» в конце каждой передачи: «Удачи вам. И нам тоже».

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