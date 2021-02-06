Истории знаменитых артистов, которые воспитали детей-сирот как родных

Мама Ира

В 2021 году впервые вышел в свет приемный сын 69-летней Ирины Алферовой. Все знают родную дочь народной артистки от первого брака 46-летнюю актрису Ксению Алферову. После развода со вторым мужем Александром Абдуловым у Алферовой начался роман с Сергеем Мартыновым, которого зрители помнят по главной роли в сказке «Царевич Проша».

В третьем браке, с Мартыновым, актриса счастлива уже 27 лет. После смерти первой жены Мартынов забрал к себе сына и дочь — Алферова приняла их как родных, это известный факт. Но у Ирины Алферовой есть еще и приемный сын. 23 года назад в Новосибирске умерла родная сестра актрисы Татьяна. Ее 11-летнего сына Сашу Ирина забрала к себе в Москву. «Это моя любовь!» — говорит артистка Алферова про усыновленного Сашу.

На днях 34-летний Александр Алферов пришел на программу «Привет, Андрей!», посвященную матери. «У меня с детства были мама Таня и мама Ира, — рассказал он. — Мне дали в три раза больше любви и внимания. Мужчина рассказал, что давно живет отдельно, но мама звонит каждый день: «Может, приеду, суп тебе сварю? Не надо? Ты уверен? Абсолютно?»

Сводная сестра парня Ксения Алферова еще и его крестная. Сашу она обожает и не ревнует: «У мамы к нему гиперопека и любовь». Александр Алферов трудится в строительной компании, подрабатывает копирайтером. Семья у Алферовых большая, скоро все соберутся на дне рождения мамы Ирины Алферовой — Ксении Архиповне в феврале исполнится 99 лет.

Мама Женя

У 65-летней Евгении Симоновой две родные дочки: Зоя от брака с актером Александром Кайдановским и Мария от третьего брака с режиссером Андреем Эшпаем. Есть у Симоновой и третья, приемная дочь Дарья. Евгения Павловна дружила с коллегой по театру Людмилой Коршаковой. Людмила умерла в 42 года, ее дочке тогда исполнилось 13.

У Коршаковой в Туле жили родители, которые очень хотели забрать ребенка. Но пенсионерам ребенка не отдавали. Тогда Симонова оформила опеку над девочкой. Жила Даша с бабушкой и дедушкой, но народная артистка ее тоже опекала. Сейчас 43-летняя Дарья Коршакова работает флористом и на недавнее 65-летие Симоновой собрала шикарный букет: «Я очень люблю тетю Женю. Она моя вторая мама. Меня не обидели. Очень люблю ее и не забуду, что она сделал для меня».

Мама Наташа и папа Вова

69-летняя актриса Наталья Белохвостикова и 93-летний режиссер Владимир Наумов много лет назад усыновили 3-летнего мальчика из детского дома. Сейчас Кириллу 16 лет (родной дочери народных артистов Наталье — 44). У парня способности к точным наукам, он планировал стать математиком, но теперь увлекся изучением иностранных языков. Кирилл очень любит бывать на кинофестивалях вместе с сестрой и родителями.

Сына народные артисты нашли случайно — как-то выступали в детском доме, где к Наталье после концерта подошел мальчик и попросил привезти ему крестик. Кирилл видел такие у других детей. Белохвостикова и Наумов приехали с крестиком и другими подарками, потом ездили к мальчишке целый год и в итоге забрали его домой.

Мама Катя

74-летняя Екатерина Градова редко рассказывает о приемном сыне Леше. Ему уже 28, парень — ровесник внука народной артистки Андрея Удалова-Миронова (сына родной дочки Градовой Марии Мироновой). Маша родилась в первом браке Екатерины Градовой с Андреем Мироновым. А двухлетнего мальчика Екатерина Георгиевна усыновила после венчания со вторым супругом, физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым.

«Когда моя мама решила его усыновить, я была взрослым человеком — у меня уже был сын, но я маму всячески поддерживала», — вспоминала Мария Миронова. В те годы Градова с дочкой помогали детдому, там были воспитанники с различными болезнями. Ее Лешка был из их числа. Ничего, выходили. «Тяжелая наследственность сказывалась. Хотя в чем-то талантлив», — рассказывала Градова. Алексей учился в кадетском классе, мечтал стать военным, но, отслужив в морской пехоте, вернулся домой и занялся ресторанным бизнесом. Внимания прессы тщательно избегает.

Папа Леша

56-летний актер Алексей Серебряков детей очень любит. Но у них с женой Марией не получалось родить собственных. Пара воспитывала дочь Марии от первого брака Дашу, а потом Алексей предложил усыновить ребят из детдома. Так в семье появились Степа и Даня, которые посещают частную школу в Канаде, где сейчас обосновалась семья народного артиста. Серебряков в сыновьях души не чает: «Где они будут жить, я не знаю. Они открыты, свободны и свободно говорят по-английски. При этом они русские мальчишки».

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