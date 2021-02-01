«Поражение легких — есть»: Александр Збруев рассказал о своем состоянии здоровья

Если коронавирус у актера подтвердится, то окажется, что он заболел повторно.

Новости о госпитализации Александра Збруева появились 1 февраля. Накануне у актера поднялась температура и он вызвал скорую помощь. Врачи подозревают коронавирус.

Teleprogramma.pro дозвонилась актеру и расспросила о самочувствии народного любимца.

Первым делом 82-летний Александр Викторович отметил, что он находится дома, а не в больнице, но проблемы со здоровьем действительно имеются.

«Я нахожусь дома и, можно сказать, неплохо себя чувствую. Температуры нет, я не кашляю. Но признали поражение легких, как врачи говорят, небольшое. Сегодня сделают еще одну процедуру и надеюсь, тьфу-тьфу я выберусь», — говорит актер.

У него подозревают коронавирусную инфекцию. Процедура КТ показала 16% поражение легких.

«У меня была температура и на следующий день я вызвал врача. Приехала скорая помощь, посмотрели, подумали, посовещались. Сказали, что в принципе должно быть нормально. Но на всякий случай сняли КТ. Там что-то около 16% поражено», — делится Збруев.

Пока медики сомневаются: пневмония у пациента или коронавирус. Сам он тоже удивляется, ведь CoViD-19 актер уже перенес.

«У меня почему-то были антитела, видимо, я уже перенес его. Тогда почему второй раз заболел? В общем, пока врачи сомневаются и будут тестировать меня еще раз. Но лечить почему-то начали от коронавируса. Такая вот история», — говорит Александр Викторович.

Он настроен как можно быстрее победить болезнь, тем более никаких отягчающих симптомов у него нет.

«Я чувствую себя довольно прилично. Никаких побочных явлений: ни кашля, ни потери обоняния. Ничего такого нет абсолютно. Надеюсь скоро поправлюсь», — заключил на прощание актер.

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