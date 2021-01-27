«Для коррекции фигуры и удлинения ног»: Скулкина примерила идеальные брюки изумрудного цвета

Екатерина Скулкина полюбилась зрителям, когда еще играла в КВН. Теперь артистка ведет шоу Comedy Woman, а также она участвовала в проекте «Модель XL». Девушка обладает пышными формами, но за последние годы она смогла похудеть. Более того, артистка умело обрамляет достоинства фигуры нарядами. 44-летняя звезда часто носит стильные и женственные образы, вызывая восхищение у поклонников.

Накануне Скулкина показала простой, но броский повседневный наряд. Актриса облачилась в черный джемпер и широкие брюки изумрудного цвета. Кожаные туфли-лодочки на шпильке дополнили ее аутфит. Она также сделала объемную укладку и неброский макияж.

Для портала Teleprogramma.pro оценила ее лук стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«В наше динамичное время брюки основательно утвердились в женском гардеробе. Прямые свободного силуэта брюки как на Екатерине — самый оптимальный вариант для коррекции фигуры и удлинения ног, главное, чтобы посадка была высокой, брючины длинные и желательно в сочетании с высоким каблуком, что мы и наблюдаем. Было бы еще эффектнее, если брюки были бы еще длиннее. Роскошный изумрудный цвет добавляет образу благородства», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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