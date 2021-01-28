Стали известны новые подробности о якобы многомиллионной коллекции картин Баталова

Юлия Антонова опровергла историю Мазур о похищенных произведениях живописца и рассказала, как продвигается дело Дрожжиной и Цивина

Никаких картин Амедео Модильяни в коллекции актера Алексея Баталова не было. Об этом заявила адвокат семьи Баталовых Юлия Антонова. По ее словам, все ценные вещи коллекции были переданы наследникам Анны Ахматовой еще при жизни Алексея Владимировича.

Недавно Teleprogramma.pro написала об Элине Мазур, которая заявила, что знает о местонахождении десяти пропавших картин Амедео Модильяни, входящих в коллекцию Алексея Баталова. Отметила, что их аукционная стоимость составляет 30 миллиардов рублей.

Притом в начале декабря Элина Мазур пообещала заплатить 100 миллионов рублей тому, кто найдет пропавшие раритеты. Юрист подозревала, что их вывезли за границу актриса Наталья Дрожжина и ее муж, юрист Михаил Цивин.

Однако вскоре нашелся человек, заявивший, что нашел пропавшие картины в коллекции израильского коллекционера Шмуэля Флатто-Шарона, ушедшего из жизни в 2018 году. И они будут переданы китайскому миллиардеру.

Неожиданно адвокат Баталовых Юлия Антонова опровергла эту шпионскую приключенческую историю.

«Не было у Баталовых никаких картин Модильяни. Поэтому все вопросы к Элине, это ее история. Баталовы не теряли никаких произведений Модильяни, да и никогда не имели их, — заявила Юлия Антонова. Все ценные вещи в архиве еще при жизни актера были переданы наследникам Анны Ахматовой. В то время еще был жив Лев Гумилев (сын Анны Ахматовой — прим. ред) и Пунины (Николай Пунин — третий муж поэтессы). Поэтому ничего ценного у Баталовых и не могло быть. Из архива Алексея Владимировича же пропали его письма, стихи, его собственные картины. А для Элины Мазур рассказы о раритетах — это просто повод привлечь к себе внимание».

Пользуясь случаем, мы узнали у Юлии, на какой стадии сейчас находится дело Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, обвиненных в присвоении имущества Алексея Баталова.

«Пока идет предварительное следствие. Наша следователь заболела. Часть представителей следственного комитета, которые ведут наше дело, подхватили коронавирус, — комментирует Юлия Антонова. — Поэтому мы ждем. Подобные дела длятся по полгода-год. Пока эта информация анализируется, документы рассылаются, да еще и с учетом пандемии».

— В СМИ сообщали, что арестованы кабинет и квартира Алексея Баталова…

— Да, это обеспечительные меры, которые своим постановлением принял пристав. Их утвердили в судебном порядке для того, чтобы Дрожжина и Цивин не продали недвижимое имущество. Это просто запрет на отчуждение до решения вопроса по существу.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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