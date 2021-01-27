Мария Погребняк: «Даня Милохин на связь с биологической матерью так и не вышел»

Недавно вся страна следила за драматической историей, развернувшейся в студии программы «Пусть говорят». В эфире передачи появилась биологическая мама блогеров Дани и Ильи Милохиных, чтобы впервые встретиться с родными сыновьями. Илья увиделся с матерью, оставившей его в детдоме много лет назад, а вот Даня не пришел на съемки шоу.

В эфире YouTube-канала Ани Покров Даня Милохин и продюсер проекта Dream Team House Ярослав Андреев рассказали, что мать парней приняла решение прийти в студию, потому что якобы ей пообещали заплатить деньги. При этом Даня уже хотел организовать встречу с матерью и старшим братом, без вмешательства журналистов, но ему отказали.

Также Милохин рассказал, что узнал о приходе своей родительницы в студию буквально за день до съемок программы «Пусть говорят». Мол, с ним связались редакторы шоу и попросили выйти в эфир по Скайпу. Но известный блогер отказался от этой идеи.

Ярослав Андреев считает, что программа была сделана ради хайпа и призывает все стороны общаться без присутствия телекамер.

Продюсер Ильи Милохина Мария Погребняк прокомментировала ситуацию у себя в Инстаграм:

«Представляете, как это спустя 17 лет приобрести семью. Все мы допускаем ошибки, все мы не без греха, но надо уметь прощать. Я очень рада за Илью! Он добрый, хороший, позитивный и порядочный молодой человек. Даже если родственники пришли на программу ради хайпа, то он получился во благо: Илья общается со своей семьей, они переписываются. А своей младшей сестре он подарил телефон и у них все потрясающе. Поэтому спасибо большое Первому каналу!»

Также Мария рассказала Teleprogramma.pro, что ведет активные переговоры с обеими сторонами и переживает за дальнейшее общение ребят.

«Скажу так: мы только за, чтобы Илья и Даня встретились и поговорили наедине, без камер и посторонних лиц, объяснив, какие обиды накопились с детства. Мне непонятно только одно — мы хотели организовать эту встречу много раз, но нам отказывали. А в интервью Ксении Собчак Даня сказал, что ему брат не нужен, он не харизматичный, он «дно», и встречаться он с ним не хочет».

По словам Марии Погребняк, Даня Милохин так и не вышел на связь и с родителями.

«У каждого есть право на личное мнение и, конечно, важно понимать, что обида может быть куда сильнее чувств. Надеемся, что встреча состоится, и ребята найдут силы на дальнейшее общение», — заключила Мария.

Teleprogramma.pro также надеется на примирение двух братьев и желает обоим удачи в творчестве.

Справка Teleprogramma.pro

Братья Милохины появились на свет в Оренбурге. И в возрасте трех и четырех лет родная мать отдала их в детский дом. Спустя десять лет парни попали в приемную семью. Вскоре мальчики переехали в Анапу.

В середине 2018 года Даня Милохин рванул в Москву и начал активно записывать видео в ТикТоке. А уже спустя год благодаря этим роликам к Дане пришла настоящая популярность. Юный блогер спел с Тимати и Николаем Басковым.

Карьера же старшего брата Ильи Милохина складывалась чуть менее блистательно. Он переехал в Москву в 2019 году. Сначала работал кальянщиком, а потом тоже завел ТикТок и начал музыкальную карьеру. Дебютный трек «Она» ему помог записать Виктор Дробыш. В одном из своих интервью Даня заявил, что Илья подражает ему. Братья поссорились и не общаются до сих пор. Возможно, теперь судьба все-таки дает им шанс помириться…

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