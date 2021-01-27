«Ведущими хотел бы снова видеть Собчак, Бузову и Бородину»: Валерий Комиссаров — о возрождении «Дома-2»

Буквально недавно известный телепродюсер Валерий Комиссаров объявил, что мечтает возродить знаменитый проект «Дом-2». Но для этого он должен выкупить права у нынешних владельцев шоу. При этом в качестве ведущих передачи Валерий снова видит знаменитую тройку: Собчак, Бузова и Бородина.

Каким вообще Валерию представляется будущее любовной телестройки? И кто, по его мнению, тот идеальный герой, который снова сможет вернуть интерес зрителей к «Дому-2»? На эти вопросы Teleprogramma.pro ответил сам Комиссаров.

«Пока я жду официального ответа от правообладателей, который нужно дать в течение 30 дней. Если его не последует, то я буду снова напоминать о себе. Может быть, у них самих есть какие-то планы. Но композицию телестройки я бы сохранил. Однако совершенно точно последует обновление проекта и его кардинальное изменение. Что касается ведущих, то я бы оставил Ксению Собчак, Ольгу Бузову и Ксению Бородину, если, конечно, они согласятся на это».

— Опять знакомые все лица. А как же на счет открытия новых имен?

— Я, безусловно, буду открывать их, но не стоит разрушать проект до самого основания. Да и Собчак не сможет находиться с нами часто, у нее все-таки уже давно своя жизнь. Я думаю, что ведущие, открытые мною много лет назад, останутся как мостик, соединяющий зрителей со старыми временами. Раньше были Ричард Львиное сердце и Король Артур, а сейчас принц Уильям и Кейт Мидллтон. Это я к тому, что нужно сохранять традиции.

С Божьей помощью я стараюсь чувствовать запах времени. Если владельцы прав не захотят ничего менять, то ничего хорошего и не будет. Там нужно менять все. Как говорится, у колобка во время похмелья болит все. Если они продолжат в том же духе, то опять произойдет закрытие шоу.

«Дом-2» — это авторский проект. И его должен делать тот, кто имеет к нему отношение. У меня есть четкое понимание и стратегия того, как это нужно сделать. Как это смешно ни звучит, я должен просить разрешения забрать свои собственные права. Но посмотрим…

— Какой концепции проекта вы придерживаетесь?

— Как вы помните, древние люди занимались наскальной живописью. И по большему счету, с тех самых пор ничего не изменилось. ТикТок – это та же наскальная живопись. Самое главное – это искренность, чтобы каракули оленя были настоящие. Как только ты берешь что-то ненастоящее, сделанное из целлофана, привлекаешь нереальных людей, то сразу же ощущается фальшак. Людям нужна искренность. Надо снимать то, что необходимо зрителям, а умение видеть талант и интересную личность – это тоже искусство.

Однажды академик Лобачевский читал лекции французским модницам и начал с того, что идеальная фигура в математике – это шар. После чего ушла половина барышень, потому что никто не хочет иметь такую же фигуру, как шар. Если у личностей нет нескольких граней, то в них не отражается свет. А просто шар никому не интересен.

В общем, ждем ответ владельца прав. Как только появится какая-то информация, я вас тут же проинформирую.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

Смотрите также: