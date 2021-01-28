Как менялся звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд и как выглядит сейчас

Внешность этого парня — да и творческий путь — чем-то напоминает карьеру Дэниела Рэдклиффа. Оба сыграли свои ключевые заглавные роли в сказочных экранизациях («Гарри Поттер» и «Властелин колец»).

Оба обладают беби-фейсом: нестареющим обликом, при котором паспорт в табачном отделе проверять будут до конца жизни. Вот только если Рэдклифф дальше Гарри Поттера в принципе так и не шагнул (во всяком случае пока), то Вуд уже давно доказал, что способен играть очень разные роли.

28 января Элайджа отмечает 40-летие, в связи с чем мы решили вспомнить самые яркие работы юбиляра.

«Приключения Гека Финна» (1993)

В этой версии романа Марка Твена Вуд сыграл в 12 лет, и это был не дебют — юный актер уже успел засветиться во многих лентах, в том числе в эпизоде культовой картины «Назад в будущее».

Фильм стал бенефисом Вуда, ведь образ Тома Сойера полностью удален из этой вольной версии романа. Роль так хорошо удалась, что Элайджу тут же позвали играть в драму «Война» с Кевином Костнером, на гонорар от которой юный актер купил себе красный «Феррари».

«Властелин колец» (2001 — 2003)

После еще нескольких ролей, в том числе и в лихом ужастике «Факультет», двадцатилетний Вуд получил роль во «Властелине колец». И сыграл в саге, растянувшейся на три части, Фродо Беггинса — отважного голубоглазого низкорослика, что спасает мир от зла, пока несет Кольцо Всевластья к жерлу вулкана.

Роль принесла Элайдже мировое признание, а спустя 9 лет после завершения трилогии Вуд вновь примерил звездный образ в первой части трилогии о хоббите Бильбо Беггинсе, любимом дядюшке малыша Фродо.

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

Даже там, где солировал Джим Керри, Вуд не потерялся. Он сыграл Патрика — весьма участливого парня, который работает в компании, стирающей из памяти людей неприятные воспоминания.

Конечно, сюжет крутится вокруг переживаний персонажа Керри, но и герой Элайджи ярко проявляет себя: ведет со всеми задушевные беседы и крадет трусики у понравившейся ему клиентки.

«Город грехов» (2005)

Отыграв добрых мальчиков всех мастей, Элайджа решил попробовать изобразить иррациональное зло — случилось это в экранизации комиксов Фрэнка Миллера «Город грехов». В новелле «Трудное прощание» Вуд воплотил образ инфернального, непредсказуемого и неубиваемого людоеда Кевина Рорка, настоящего демона во плоти, даже смотреть на которого довольно страшно.

«Хулиганы» (2005)

Англичане считаются не только родоначальниками футбола, но и основоположниками культуры футбольного фанатизма. В драме «Хулиганы зеленых улиц» актер изобразил американского студента Мэтта Бакмана, неожиданно примкнувшего к фанатам лондонского клуба «Вест Хэм». Настоящие английские хулиганы отметили эту роль Элайджи, а он в ответ искренне влюбился в клуб, болельщика которого сыграл.

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