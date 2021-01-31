«Дочь верит, что ты среди ангелов…»: Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет

«Сильный абсцесс. Заражение крови. Сердце не выдержало», — такую причину смерти дочери озвучил папа певицы, самые яркие моменты из жизни которой мы решили вспомнить сегодня.
1995 год
14-летняя школьница Юля Началова в Нью-Йорке завоевала приз — Гран-при фестиваля русскоязычных исполнителей «Большое яблоко». За три года до этого девочка победила в «Утренней звезде», после чего семья Началовых переехала из Воронежа в Москву. Руководитель этого телеконкурса Юрий Николаев вспоминает Началову: «Она была самой яркой звездочкой, с которой я познакомился в программе. Благодаря папе-композитору Юля пела с двух лет. А подростком поехала в концертный тур с самой Ириной Понаровской!»
2001 год
В 20 лет певица вышла замуж за солиста поп-группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. Брак продлился три года. Началова ради мужа решила похудеть: «Я весила 42 килограмма. Дима меня поощрял, говорил, что ему все нравится. Я просто ничего не ела, пила одну воду, а потом мой организм отказался воспринимать и воду. Я пришла к врачу, а он мне сказал, что о детях можно забыть. Поэтому я твердо решила, что займусь здоровьем, и начался долгий период восстановления. А с Димой после всего этого я рассталась…»
2007 год
В 25 лет Началова вышла замуж за футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина и родила дочь Веру. Через полгода после родов Юлия Началова решилась на операцию по увеличению груди, которая впоследствии станет роковой. Брак распался через пять лет, Юля улетела в США строить музыкальную карьеру — там у нее начался роман с хоккеистом Александром Фроловым.
А вскоре в клинике Калифорнии Юля сделала операцию по уменьшению груди, во время которой певице занесли инфекцию — начался сепсис, отказывали почки. Тогда Юле было 30 лет, и она выкарабкалась. Но это спровоцировало будущие проблемы со здоровьем — аутоиммунное заболевание, системную красную волчанку, подагру, диабет второго типа.
2017 год
Главное в жизни Началовой — это дочь Вера и родители. Папа певицы Виктор Началов в книге «Письма отца к дочери» пишет: «Вера… Кто, кроме папы Жени и нас с Таей, поможет ей, оставшейся без материнской любви, не заблудиться в дебрях такой непростой жизни? Юля, твоя дочь продолжает писать тебе письма… Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой…»
2018 год
Последним возлюбленным Юлии был судья Вячеслав Кудря. Пара мечтала о совместном ребенке. По неподтвержденной информации, после смерти Юлии Началовой суррогатная мать выносила и родила сына певицы и Вячеслава. Это стало возможным благодаря замороженной яйцеклетке Юлии. Мальчик живет с отцом, семья певицы также участвует в воспитании.