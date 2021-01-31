«Дочь верит, что ты среди ангелов…»: Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет

Ее не стало весной 2019 года - пустяковая, как казалось, ранка на ноге певицы спровоцировала воспалительный процесс и необратимые последствия.

«Сильный абсцесс. Заражение крови. Сердце не выдержало», — такую причину смерти дочери озвучил папа певицы, самые яркие моменты из жизни которой мы решили вспомнить сегодня.

1995 год

14-летняя школьница Юля Началова в Нью-Йорке завоевала приз — Гран-при фестиваля русскоязычных исполнителей «Большое яблоко». За три года до этого девочка победила в «Утренней звезде», после чего семья Началовых переехала из Воронежа в Москву. Руководитель этого телеконкурса Юрий Николаев вспоминает Началову: «Она была самой яркой звездочкой, с которой я познакомился в программе. Благодаря папе-композитору Юля пела с двух лет. А подростком поехала в концертный тур с самой Ириной Понаровской!»

2001 год

В 20 лет певица вышла замуж за солиста поп-группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского. Брак продлился три года. Началова ради мужа решила похудеть: «Я весила 42 килограмма. Дима меня поощрял, говорил, что ему все нравится. Я просто ничего не ела, пила одну воду, а потом мой организм отказался воспринимать и воду. Я пришла к врачу, а он мне сказал, что о детях можно забыть. Поэтому я твердо решила, что займусь здоровьем, и начался долгий период восстановления. А с Димой после всего этого я рассталась…»

2007 год

В 25 лет Началова вышла замуж за футболиста ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина и родила дочь Веру. Через полгода после родов Юлия Началова решилась на операцию по увеличению груди, которая впоследствии станет роковой. Брак распался через пять лет, Юля улетела в США строить музыкальную карьеру — там у нее начался роман с хоккеистом Александром Фроловым.

А вскоре в клинике Калифорнии Юля сделала операцию по уменьшению груди, во время которой певице занесли инфекцию — начался сепсис, отказывали почки. Тогда Юле было 30 лет, и она выкарабкалась. Но это спровоцировало будущие проблемы со здоровьем — аутоиммунное заболевание, системную красную волчанку, подагру, диабет второго типа.

2017 год

Главное в жизни Началовой — это дочь Вера и родители. Папа певицы Виктор Началов в книге «Письма отца к дочери» пишет: «Вера… Кто, кроме папы Жени и нас с Таей, поможет ей, оставшейся без материнской любви, не заблудиться в дебрях такой непростой жизни? Юля, твоя дочь продолжает писать тебе письма… Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой…»

2018 год

Последним возлюбленным Юлии был судья Вячеслав Кудря. Пара мечтала о совместном ребенке. По неподтвержденной информации, после смерти Юлии Началовой суррогатная мать выносила и родила сына певицы и Вячеслава. Это стало возможным благодаря замороженной яйцеклетке Юлии. Мальчик живет с отцом, семья певицы также участвует в воспитании.